Billie Eilish'in ısrarlı takipçisi tren kazasında öldü

Ünlü şarkıcı Billie Eilish'i taciz etme geçmişi olan Prenell Rousseau'nun, New York'un Long Island adasında koşu yaparken tren çarpması sonucu öldüğü bildirildi. Rayların çok yakınında koşan Rousseau'ya çarşamba günü sabahın erken saatlerinde trenin çarpması sonucu ölümünün kaza olarak değerlendirildiği öğrenildi.

Rousseau, ilk olarak 2020 yılında Eilish'in konserlerine defalarca katılmasıyla kamuoyunun dikkatini çekti. Los Angeles'taki evinde yaşananlar, Rousseau'nun 2020'de Eilish'in evine davetsiz şekilde defalarca gitmesi üzerine gözaltına alınmasına, şarkıcının ve ailesinin ona karşı uzaklaştırma kararı almasına yol açtı.

Mahkeme belgelerinde, o yılın mayıs ayında, şarkıcının ailesiyle birlikte yaşadığı eve yaptığı birden fazla ziyaret sırasında tutarsız davranışlar sergilediği ve bunun sonucunda mülke izinsiz giriş suçundan tutuklandığı öğrenildi.

Bu karşılaşmalardan birinde, şarkıcının babası Patrick O'Connell'ın Rousseau ile kapıda konuştuğu ve Rousseau'nun yanlış eve gelmiş olabileceğini itiraf ettiği, ancak aynı günün ilerleyen saatlerinde geri döndüğü iddia edilmişti.

Mahkeme belgeleri, Rousseau'nun 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde birden fazla kez geri döndüğünü ve giderek daha düzensiz davranışlar sergilediğini, bunun da Eilish ve ailesini derinden sarstığını ortaya koymuştu.

Eilish mahkeme kayıtlarında, "Güvenlik görevlilerini beklerken, Rousseau verandamızda kaldı, oturup kitap okumaya başladı, aynı zamanda ara sıra kendi kendine konuşmaya devam etti" demişti.

Eilish, özellikle Covid-19 pandemisinin en yoğun olduğu dönemde ziyarette bulunması ve maske takmaması nedeniyle Rousseau'dan korktuklarını da belirtmişti.

Rousseau'nun Eilish veya ailesiyle iletişime geçmesi yasaklanmış ve onlardan en az 100 metre uzakta durması kararı çıkmıştı. Olay sırasında Eilish 18, Rousseau ise 24 yaşındaydı.