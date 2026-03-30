        Billie Eilish'in ısrarlı takipçisi tren kazasında öldü

        Şarkıcı Billie Eilish'i ısrarla takip etmekle suçlanan kişinin, New York'ta koşu yaparken tren çarpması sonucu öldüğü öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Israrlı takipçisi tren kazasında öldü

        Ünlü şarkıcı Billie Eilish'i taciz etme geçmişi olan Prenell Rousseau'nun, New York'un Long Island adasında koşu yaparken tren çarpması sonucu öldüğü bildirildi. Rayların çok yakınında koşan Rousseau'ya çarşamba günü sabahın erken saatlerinde trenin çarpması sonucu ölümünün kaza olarak değerlendirildiği öğrenildi.

        Rousseau, ilk olarak 2020 yılında Eilish'in konserlerine defalarca katılmasıyla kamuoyunun dikkatini çekti. Los Angeles'taki evinde yaşananlar, Rousseau'nun 2020'de Eilish'in evine davetsiz şekilde defalarca gitmesi üzerine gözaltına alınmasına, şarkıcının ve ailesinin ona karşı uzaklaştırma kararı almasına yol açtı.

        Mahkeme belgelerinde, o yılın mayıs ayında, şarkıcının ailesiyle birlikte yaşadığı eve yaptığı birden fazla ziyaret sırasında tutarsız davranışlar sergilediği ve bunun sonucunda mülke izinsiz giriş suçundan tutuklandığı öğrenildi.

        Bu karşılaşmalardan birinde, şarkıcının babası Patrick O'Connell'ın Rousseau ile kapıda konuştuğu ve Rousseau'nun yanlış eve gelmiş olabileceğini itiraf ettiği, ancak aynı günün ilerleyen saatlerinde geri döndüğü iddia edilmişti.

        Mahkeme belgeleri, Rousseau'nun 4 ve 5 Mayıs tarihlerinde birden fazla kez geri döndüğünü ve giderek daha düzensiz davranışlar sergilediğini, bunun da Eilish ve ailesini derinden sarstığını ortaya koymuştu.

        Eilish mahkeme kayıtlarında, "Güvenlik görevlilerini beklerken, Rousseau verandamızda kaldı, oturup kitap okumaya başladı, aynı zamanda ara sıra kendi kendine konuşmaya devam etti" demişti.

        Eilish, özellikle Covid-19 pandemisinin en yoğun olduğu dönemde ziyarette bulunması ve maske takmaması nedeniyle Rousseau'dan korktuklarını da belirtmişti.

        Rousseau'nun Eilish veya ailesiyle iletişime geçmesi yasaklanmış ve onlardan en az 100 metre uzakta durması kararı çıkmıştı. Olay sırasında Eilish 18, Rousseau ise 24 yaşındaydı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İskandinav yarımadasından göçen çıvgın kuşu, Diyarbakır'da görüntülendi

        İskandinav yarımadasından Türkiye'ye kışı geçirmek üzere gelen çıvgın kuşu, Diyarbakır'daki Devegeçidi Barajı sazlıklarında beslenirken görüntülendi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        Seda Sayan'dan tepki
        Seda Sayan'dan tepki
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        Seddülbahir Kalesi'ne Avrupa'dan çifte ödül
        Seddülbahir Kalesi'ne Avrupa'dan çifte ödül
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları