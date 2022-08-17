BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN?

BİLSEM'e kayıt hakkı kazanan öğrenciler işlemlerini 29 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri aralığında yapacaklar.

BİLSEM NEDİR?

BİLSEM ya da tam ismiyle Bilim ve Sanat Merkezleri, Türkiye’deki özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve yetenekleri doğrultusunda gelişebilmeleri amacıyla, okullarına ek olarak eğitim alabilecekleri kurumlar olarak tanımlanıyor. Örgün eğitime ek, destekleyici eğitim süreci olma hedefiyle inşa edilen BİLSEM, öğrencilerin bilim ve sanat merkezlerinde okul saatleri dışında eğitim almalarını temel alıyor. Bu kapsamda BİLSEM, ülkemizdeki öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine ve ilgili oldukları alanlarda gelişimlerini profesyonel bir ivmeye taşımalarına olanak sağlıyor.