BİLSEM sonuçları için geri sayım! 2026 BİLSEM sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak olan BİLSEM sonuçları için heyecan dorukta. Bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, BİLSEM sonuç bilgilerine www.meb.gov.tr adresinden ulaşabilecek. Peki BİLSEM sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
BİLSEM sonuçları için heyecan dorukta. BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) 2026 ön değerlendirme süreci 20 Şubat tarihinde başarıyla tamamlandı. Ön değerlendirme uygulamasının tamamlanmasının ardından gözler artık sonuç tarihine çevrildi. Bireysel değerlendirme aşamasına katılmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri kamuoyuyla paylaşılacak. Peki BİLSEM sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
15 Aralık’ta başlatılan ön değerlendirme süreci, 20 Şubat 2026 tarihi itibarıyla tamamlandı.
27 Şubat 2026’da ise bireysel değerlendirme aşamasına katılmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri kamuoyuyla paylaşılacak. Henüz sınav sonuçları açıklanma saati belli değil.
BİLSEM BİREYSEL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bireysel değerlendirme sürecine katılmaya hak kazanan öğrenciler için sınav giriş belgeleri 30 Mart 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, belgelerine e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden ulaşabilecek.
BİLSEM kapsamında gerçekleştirilecek bireysel değerlendirme uygulamaları ise 6 Nisan 2026’da başlayacak ve 19 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında öğrenciler, kendileri için belirlenen gün ve saatlerde değerlendirmeye alınacak.
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.
27 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihlerinde ise BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.