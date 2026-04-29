Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 1 Mayıs 2026 aktüel kataloğu yayında: Bu Cuma BİM marketlerde hangi ürünler satışa çıkıyor, indirimli ürünleri neler?

        BİM 1 Mayıs aktüel kataloğu yayında: Bu Cuma BİM marketlere elektrikli bisiklet ve televizyon geliyor!

        BİM tarafından 1 Mayıs 2026 aktüel kataloğu yayımlandı. Yeni haftanın kampanyasında, mağazalarda oldukça geniş bir ürün yelpazesi tüketicileri bekliyor. Elektronik ürünlerden teknolojik cihazlara, mutfak gereçlerinden yatak odası tekstiline kadar birçok kategori indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Bahçe ekipmanları, çocuk oyuncakları ve günlük temizlik ürünleri de kampanya listesinde yer alırken, temel gıda ürünlerinde de dikkat çeken fırsatlar bulunuyor. Haftanın aktüel ürünleri Cuma günleri raflarda yerini alacak. İşte 1 Mayıs 2026 Cuma aktüel broşür ve indirimli ürünlerin tüm detayları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 11:17 Güncelleme:
        1

        BİM tarafından yayımlanan Cuma aktüel kataloğu da netlik kazandı. 1 Mayıs 2026 tarihli kampanya kapsamında mağaza raflarında geniş ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Bu hafta özellikle teknoloji ve ev ürünleri öne çıkarken; elektrikli bisiklet, televizyon ve cep telefonunun yanı sıra cam ankastre set, mikrodalga fırın ve tost makinesi gibi birçok ürün satışa sunulacak. Küçük ev aletlerinde ise espresso makinesi, filtre kahve makinesi, mini blender ve doğrayıcı gibi seçenekler yer alıyor. Ayrıca temizlik ve mutfak ihtiyaçlarına yönelik şarjlı süpürge, halı-koltuk temizleme makinesi, mutfak tartısı ve şarjlı su pompası da katalogda bulunuyor. Ev tekstili ve yaşam ürünleri arasında çift kişilik nevresim seti, rattan koltuk ve porselen yemek takımları dikkat çekerken, çocuklar için Hot Wheels araba serisi de raflardaki yerini alacak. İşte 1 Mayıs 2026 tarihli aktüel broşür ve kampanyadaki tüm ürünlerin detayları…

        2

        Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL

        Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL

        RKS BN5 PRO Katlanabilir E-Bike 25.000 TL

        Senna 50' Ultra HD Qled Google Tv 15.900 TL

        OPPO A6X Cep Telefonu 9.990 TL

        Onvo Mikrodalga Fırın 2.950 TL

        Senna 32' HD Ready 10 Android Led Tv 6.250 TL

        Fakir Dijital Çay Makinesi 2.250 TL

        Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 2.950 TL

        Kumtel El Blenderı 590 TL

        Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL

        3

        Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi: 16.990 TL

        Philips Şarjlı Süpürge: 11.990 TL

        Kumtel Beyaz/Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 10.550 TL - 10.950 TL

        RKS Katlanabilir E-Bike: 25.000 TL

        Onvo 50 inç Ultra HD QLED Google TV: 15.900 TL

        Keysmart 12.000 BTU Inverter Klima: 24.500 TL

        4

        English Home 18 Parça Porselen Yemek Takımı: 1.690 TL

        Emsan Çelik Karnıyarık Tenceresi: 899 TL

        Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı: 499 TL

        Dagi Kadın Pijama Takımı: 649 TL

        5

        Emsan Çelik Karnıyarık Tencere 899 TL

        Emsan Derin Tencere 899 TL

        Kalp Şeklli Döküm Tencere 20 cm 1.490 TL

        Benante Büyük Salata Tabağı 139 TL

        Benante Çerezlik Seti 299 TL

        Benante Desenli Ayaklı Servis Seti 2'li 219 TL

        Silikon Mutfak Seti 3'lü 129 TL

        Tırtıklı Mutfak Bıçağı 149 TL

        Rakle Mottolu Cam Kupa 79 TL

        Benante Örme Organizer Sepet 349 TL

        Mango İki Katlı Sunumluk 329 TL

        Tırtıklı Mutfak Bıçağı 149 TL

        Desenli Tepsi 99 TL

        6

        Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 849 TL

        Kappa Mantar Tabanlı Kadın Çapraz Terlik 249 TL

        Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 319 TL

        Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 239 TL

        Yastık Alezi 2'li 159 TL

        Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 449 TL

        Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 379 TL

        Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 179 TL

        Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 229 TL

        Dagi Yüz Havlusu 165 TL

        Dagi El Havlusu 105 TL

        7

        Ares Rattan Koltuk 795 TL

        Hobi Rattan Koltuk 329 TL

        Zeugma Rattan Masa 1.290 TL

        Queen Rattan Koltuk 299 TL

        Basamaklı Plastik Tabure 249 TL

        Plastik Örgü Tabure 135 TL

        Dekoratif Çerçeve 379 TL

        Gold Fotoğraf Çerçevesi Duvar Süsü 2'li 219 TL

        8

        HotWheels Temalı Arabalar Özel Seri 249 TL

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        İpotek cinayeti! 9 şüpheli tutuklandı!
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Trump'tan Netanyahu'ya uyarı
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Emlak satışında zorunlu ödeme sistemi getirildi
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        8 yaşındaki Osman'ın cansız bedeni bulundu!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Paris'te tarihi gece!
        Paris'te tarihi gece!
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        Hayalet gemi SS Baychimo'ya ne oldu?
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Ünlü şarkıcı anne oluyor
        Ünlü şarkıcı anne oluyor