BİM 1 Mayıs aktüel kataloğu yayında: Bu Cuma BİM marketlere elektrikli bisiklet ve televizyon geliyor!
BİM tarafından 1 Mayıs 2026 aktüel kataloğu yayımlandı. Yeni haftanın kampanyasında, mağazalarda oldukça geniş bir ürün yelpazesi tüketicileri bekliyor. Elektronik ürünlerden teknolojik cihazlara, mutfak gereçlerinden yatak odası tekstiline kadar birçok kategori indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Bahçe ekipmanları, çocuk oyuncakları ve günlük temizlik ürünleri de kampanya listesinde yer alırken, temel gıda ürünlerinde de dikkat çeken fırsatlar bulunuyor. Haftanın aktüel ürünleri Cuma günleri raflarda yerini alacak. İşte 1 Mayıs 2026 Cuma aktüel broşür ve indirimli ürünlerin tüm detayları…
BİM tarafından yayımlanan Cuma aktüel kataloğu da netlik kazandı. 1 Mayıs 2026 tarihli kampanya kapsamında mağaza raflarında geniş ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Bu hafta özellikle teknoloji ve ev ürünleri öne çıkarken; elektrikli bisiklet, televizyon ve cep telefonunun yanı sıra cam ankastre set, mikrodalga fırın ve tost makinesi gibi birçok ürün satışa sunulacak. Küçük ev aletlerinde ise espresso makinesi, filtre kahve makinesi, mini blender ve doğrayıcı gibi seçenekler yer alıyor. Ayrıca temizlik ve mutfak ihtiyaçlarına yönelik şarjlı süpürge, halı-koltuk temizleme makinesi, mutfak tartısı ve şarjlı su pompası da katalogda bulunuyor. Ev tekstili ve yaşam ürünleri arasında çift kişilik nevresim seti, rattan koltuk ve porselen yemek takımları dikkat çekerken, çocuklar için Hot Wheels araba serisi de raflardaki yerini alacak. İşte 1 Mayıs 2026 tarihli aktüel broşür ve kampanyadaki tüm ürünlerin detayları…
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 TL
RKS BN5 PRO Katlanabilir E-Bike 25.000 TL
Senna 50' Ultra HD Qled Google Tv 15.900 TL
OPPO A6X Cep Telefonu 9.990 TL
Onvo Mikrodalga Fırın 2.950 TL
Senna 32' HD Ready 10 Android Led Tv 6.250 TL
Fakir Dijital Çay Makinesi 2.250 TL
Kumtel Inox Grill Tost Makinesi 2.950 TL
Kumtel El Blenderı 590 TL
Kumtel Dondurma Yapabilen Hamur Yoğurma Makinesi 3.490 TL
Philips Tam Otomatik Espresso Makinesi: 16.990 TL
Philips Şarjlı Süpürge: 11.990 TL
Onvo 50 inç Ultra HD QLED Google TV: 15.900 TL
Keysmart 12.000 BTU Inverter Klima: 24.500 TL
English Home 18 Parça Porselen Yemek Takımı: 1.690 TL
Emsan Çelik Karnıyarık Tenceresi: 899 TL
Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı: 499 TL
Dagi Kadın Pijama Takımı: 649 TL
Emsan Derin Tencere 899 TL
Kalp Şeklli Döküm Tencere 20 cm 1.490 TL
Benante Büyük Salata Tabağı 139 TL
Benante Çerezlik Seti 299 TL
Benante Desenli Ayaklı Servis Seti 2'li 219 TL
Silikon Mutfak Seti 3'lü 129 TL
Tırtıklı Mutfak Bıçağı 149 TL
Rakle Mottolu Cam Kupa 79 TL
Benante Örme Organizer Sepet 349 TL
Mango İki Katlı Sunumluk 329 TL
Desenli Tepsi 99 TL
Çift Kişilik Dijital Baskılı Nevresim Seti 849 TL
Kappa Mantar Tabanlı Kadın Çapraz Terlik 249 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 319 TL
Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 239 TL
Yastık Alezi 2'li 159 TL
Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 449 TL
Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 379 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 179 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 229 TL
Dagi Yüz Havlusu 165 TL
Dagi El Havlusu 105 TL
Ares Rattan Koltuk 795 TL
Hobi Rattan Koltuk 329 TL
Zeugma Rattan Masa 1.290 TL
Queen Rattan Koltuk 299 TL
Basamaklı Plastik Tabure 249 TL
Plastik Örgü Tabure 135 TL
Dekoratif Çerçeve 379 TL
Gold Fotoğraf Çerçevesi Duvar Süsü 2'li 219 TL
HotWheels Temalı Arabalar Özel Seri 249 TL