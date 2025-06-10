BİM aktüel kataloğu 13 Haziran Cuma: BİM'de bu hafta neler var?
BİM'de cuma günü fırsatları alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; portatif klima, salıncak, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. İşte güncel BİM aktüel 13 Haziran Cuma ürünler kataloğu...
Giriş: 10.06.2025 - 20:27 Güncelleme: 10.06.2025 - 20:27
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BİM haziran ayının yeni kataloğunu internet sitesi üzerinden paylaştı. BİM'de 13 Haziran Cuma günü fırsat ürünlerini sizler için haberimizde derledik. BİM aktüel ürünler listesinde bu cuma haziran ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte haftanın fırsatları ile BİM 13 Haziran güncel aktüel kataloğu...
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