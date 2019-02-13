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BİM 15 Şubat 2019 aktüel kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar indirimli ürünlerden yararlanmak için sabırsızlıkla bekliyordu. BİM'de bu hafta birbirinden uygun fiyatlı ev eşyaları ve teknolojik ürünler bulunuyor. BİM2'de Çok Amaçlı Dolap 149.00 TL, Blender Seti 139.00 TL, Çay Makinesi 99.00 TL. Daha bir çok üründe indirimler var. İşte BİM 15 Şubat 2019 aktüel kataloğu ve ürünleri...

Çok Amaçlı Dolap: 149.00

Çay Makinesi: 99.00

Blender Seti: 139.00

Uydu Alıcı: 75.00

Radyolu Bluetooth Speaker: 39.00