Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BİM 17-20 Haziran kataloğu yayında: Kamp ürünleri ve drone geliyor! BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?

        BİM 17-20 Haziran kataloğu yayında: Kamp ürünleri ve drone geliyor!

        BİM 17-20 Haziran aktüel kataloğunu internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM'de 17-20 Haziran fırsat ürünlerini sizler için haberimizde paylaştık. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta; kamp ürünleri, teknolojik aletler, drone ve mutfak malzemeleri alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte haftanın fırsatları ile BİM 17-20 Haziran güncel aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 21:08 Güncelleme: 13.06.2025 - 21:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM'de bu hafta yeni fırsatlar alışverişseverler ile buluşuyor. BİM 17-20 haziran kataloğunda; drone, kamp malzemeleri, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. İşte güncel BİM aktüel 17-20 Haziran ürünler kataloğu...

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        İran dini lideri: İsrail'i çaresiz bırakacağız
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        NYT: İsmail Kaani hayatını kaybetti
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        İsrail'den Tahran'ın batısına saldırı
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Yağmur yüzünü gösterecek, rüzgar havayı serinletiyor
        Yağmur yüzünü gösterecek, rüzgar havayı serinletiyor
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Barış Alper'in bonservisi belirlendi!
        Barış Alper'in bonservisi belirlendi!
        Şener Şen'den açıklama
        Şener Şen'den açıklama
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Xavi Hernandez'in Ibiza keyfi
        Xavi Hernandez'in Ibiza keyfi
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası