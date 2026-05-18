BİM 19-22 Mayıs aktüel kataloğu yayında: Bu Salı ve Cuma BİM marketlere güneş kremi, plaj malzemeleri, piknik eşyaları geliyor!
BİM marketin 19-22 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı. Bu Salı ve Cuma günlerinden itibaren BİM marketlerde çok yönlü güneş sütü, güneş kremi çeşitleri, ton eşitleyici spf korumalı yüz kremi, bronzlaştırıcı güneş yağı, aloevera jel, sıkılaştırıcı vücut losyonu, termo izolasyonlu çanta, termo piknik çantası, plaj hasırı, katlanır oluklu ızgara mangal, plaj havlusu, güneş gözlüğü çeşitleri, kadın etekli deniz şortu, elektrikli bisiklet, ankastre set, çelik termos, taşınabilir plaj çadırı, plaj şemsiyesi gibi birçok ürün raflarda yerini alacak. İşte BİM 19-22 Mayıs 2026 aktüel afişi ve ürünlerin fiyat detayları haberimizde...
BİM 19 MAYIS 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Torku Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri (1000 g): 379,00 TL
Danone Doğal Süt %1,5 Yağlı Süt (1 L): 41,50 TL
Otat Tereyağı (1000 g): 549,00 TL
Taraklı Yarım Yağlı Eritme Peyniri (700 g): 229,00 TL
Pınar Denge Laktozsuz Süt (1 L): 52,50 TL
Pınar Organik Süt (1 L): 67,50 TL
İçim Az Yağlı Yoğurt (3000 g): 134,00 TL
İçim Ayran (2 L): 82,50 TL
Nilky Probiyo Sade Yoğurt / Vegan (140 g): 52,50 TL
İçim Süzme Peynir (2x250 g): 139,00 TL
Dost %20 Yağlı Bitkisel Kremsos (200 ml): 19,50 TL
Altınkılıç Ballı Muzlu Kefirix (250 ml): 42,50 TL
Binvezir Ayran (250 ml): 19,50 TL
Sek Acılı Ayran (285 ml): 24,50 TL
Yörükoğlu Kakaolu Süt (180 ml): 12,50 TL
Yörükoğlu Çilekli Süt (180 ml): 12,50 TL
Aytaç Piliç Kangal Sucuk (450 g): 89,50 TL
Sultan Et Dana Dilimli Sucuk (350 g): 225,00 TL
Banvit Piliç Uzun Sosis (1000 g): 99,00 TL
Pınar Hindi Salam (900 g): 139,00 TL
Lezita Piliç Çıtır Kıtır Fileto (1000 g): 169,00 TL
Banvit Piliç Çıtır Kanat (1000 g): 189,00 TL
Fair Gold Tiramisu Aromalı Dondurma (900 ml): 190,00 TL
Cornetto Disc Double Antep Fıstığı (130 ml): 75,00 TL
Sinangil Alpa Katkısız Buğday Unu (10 kg): 235,00 TL
Efsane Baldo Pirinç (5 kg): 369,00 TL
Saban Bulgur Çeşitleri (2,5 kg) (Köftelik / Pilavlık): 70,00 TL
Barilla Makarna Çeşitleri (500 g): 39,50 TL
Santa Lazanya (400 g): 47,50 TL
Binboğa Çiçek Balı (250 g): 89,00 TL
Namlı Siyah Zeytin (2 kg): 215,00 TL
İpek Domates Salçası (1500 g): 119,00 TL
Unlüx Lavaş Ekmeği (720 g - 30 cm - 8'li): 59,50 TL
Erbaa Salamura Asma Yaprağı (500 g): 179,00 TL
Ekmecik-Mühür Baklavalık ve Böreklik Yufka (800 g): 97,00 TL
Bizim Margarin Paket (4x250 g): 145,00 TL
Barilla Pesto Makarna Sosu (190 g): 109,00 TL
Kühne Hardal Çeşitleri (255 g): 64,50 TL
Tukaş Ketçap (1000 g): 49,50 TL
Tukaş Mayonez (840 g): 54,50 TL
Gülsan Topping Sos Çeşitleri (350 g): 55,00 TL
Burcu Lutenista Balkan Sosu (310 g): 52,50 TL
Salina İyotlu Tuz (1,5 kg): 16,50 TL
Işıl İri Salamura Tuzu (3 kg): 27,50 TL
Gourmy Değirmenli Tuz (100 g) & Karabiber (45 g) Set: 99,50 TL
Güzin Pul Biber (250 g): 79,50 TL
Kilikya Beyaz Sirke (5 L): 69,00 TL
Mehmet Reis Susamlı Kıtır Simit (135 g): 55,00 TL
Kent Boringer Buğday Nişastası (200 g): 19,00 TL
Sinangil Tartolet (220 g) / Profiterol (245 g): 139,00 TL
7Days Kakao Kremalı Mini Kruvasan (185 g): 65,00 TL
Ahenk Antep Fıstıklı Helva (230 g): 99,00 TL
Kara Sevda / Master Crunch / Master Nut Kuruyemiş Çeşitleri: 49,50 TL
Proteinocean Sporcu Takviyeleri & Sağlıklı Yaşam Ürünleri
Çilek Aromalı Protein Tozu (750 g): 1.099,00 TL
Ahududu Aromalı Kolajen (250 g): 399,00 TL
Çikolata Aromalı Pirinç Kreması (1500 g): 349,00 TL
Pre-Workout Game Day (250 g) / Aromasız Kreatin (250 g): 299,00 TL
Flava Multivitamin (60 Kapsül): 199,00 TL
%100 Fıstık Ezmesi Katkısız (330 g): 129,00 TL
Proteinocean Protein Bar (50 g) (Çilekli Cheesecake Aromalı): 59,00 TL
Züber Nutzilla Fındık Kreması Şekersiz (315 g): 385,00 TL
Nutella Kakaolu Fındık Kreması (1 kg): 319,00 TL
Mr. Beast Çikolata Çeşitleri (60 g) (Yer Fıstığı Kremalı / Pirinç Patlaklı): 148,00 TL
Ülker Kekstra Çilekli Soslu ve Krema Dolgulu Kek (34x15 g Kutu): 139,00 TL
Kinder Schoko Bons Mini Yumurta Çikolata (46 g): 89,00 TL
Ülker Halley Sütlü Çikolatalı, Elmalı & Tarçınlı Soslu Marshmallowlu Sandviç Bisküvi (236 g): 79,00 TL
Ruffles Patates Cipsi Biftek Aromalı (115 g): 47,50 TL
Kinder Pingue Sachertorte Kayısı Soslu, Bitter Çikolata Kaplamalı Kek (30 g): 26,00 TL
Moliendo Çekirdek Kahve (250 g) (Amalfi / Blonde): 290,00 TL
Nescafe Tasters Choice Çözünebilir Kahve (100 g): 119,00 TL
Jacobs Icepresso Soğuk Kahve (250 ml) (Classic / Latte): 50,00 TL
Cafe Crown Karışım Kahve Latte Çeşitleri (6x21,5 g): 49,00 TL
Elite Meyveli & Sebzeli İçecek (4x60 ml Skinny): 149,00 TL
Sarıyer Gazlı İçecek Kola (6x330 ml): 125,00 TL
Sırma Şeftali Aromalı Gazlı Buzlu Çay (1 L): 35,00 TL
Performans Şekersiz Enerji İçeceği (500 ml): 29,50 TL
Tamek Çilek Aromalı Limonata (200 ml): 10,00 TL
Sebamed Çok Yönlü Güneş Sütü Bebek & Çocuk (100 ml - 50 SPF): 489,00 TL
Sebamed Güneş Kremi Çok Yönlü (50 ml - 50 SPF): 449,00 TL
Sinoz Ton Eşitleyici SPF Korumalı Yüz Kremi (50 ml - 50 SPF) (Cica / Pink Touch): 359,00 TL
Nivea Sprey Güneş Koruyucu (200 ml - 50 SPF): 649,00 TL
Nivea Güneş Koruyucu Losyon (150 ml - 50 SPF): 479,00 TL
Nivea Hafif Dokulu Güneş Koruyucu Yüz Kremi (40 ml - 50 SPF): 499,00 TL
Nivea Sun Çocuk Güneş Losyonu (150 ml - 50+ SPF): 499,00 TL
Sinoz Güneş Koruyucu Vücut Sütü (200 ml - 50 SPF): 299,00 TL
Sinoz Fluid Güneş Kremi Günlük Kullanım (50 ml - 50 SPF): 329,00 TL
Sinoz Güneş Koruyucu Kremi Leke Karşıtı (50 ml - 50+ SPF): 279,00 TL
B-Good Care Yüz Güneş Sütü (50 ml - 50 SPF - Tinted): 229,00 TL
B-Good Care Sprey Çocuk Güneş Losyonu (150 ml - 50+ SPF - Vegan): 329,00 TL
Dermokil Sprey Güneş Koruyucu Parlama Karşıtı (200 ml - 50 SPF): 259,00 TL
Dermokil Güneş Kremi Parlama Karşıtı (75 ml - 50 SPF): 199,00 TL
Dermokil Çocuk Sprey Güneş Koruyucu (200 ml - 50+ SPF): 259,00 TL
Dermokil Güneş Koruyucu Yüz Kremi Leke Karşıtı (50 ml - 50 SPF): 189,00 TL
Tokalon Çocuk Güneş Koruyucu Krem (150 ml - 50 SPF): 189,00 TL
Tokalon Güneş Koruyucu Krem (150 ml - 50 SPF): 189,00 TL
Cire Aseptine Pompalı Çocuk Güneş Koruyucu Krem (200 ml - 50 SPF): 259,00 TL
Cire Aseptine Pompalı Güneş Koruyucu Krem (200 ml - 30 SPF): 179,00 TL
Cire Aseptine Pompalı Güneş Koruyucu Krem (200 ml - 50 SPF): 259,00 TL
Cire Aseptine Pompalı Yüz Koruyucu Güneş Kremi (60 ml - 50+ SPF - Normal / Yağlı Ciltler): 149,00 TL
Cire Aseptine Bronzlaştırıcı Güneş Yağı (200 ml - 0 SPF): 129,00 TL
Cire Aseptine Aloevera Jel (300 ml): 79,00 TL
Nivea Q10 Sıkılaştırıcı Vücut Losyonu (250 ml): 189,00 TL
Nivea Q10 Yüz Bakım Kremi (50 ml): 239,00 TL
Arko El ve Vücut Kremi (400 ml): 119,00 TL
Sinoz Vücut Peelingi (200 ml): 169,00 TL
Cire Aseptine Lip Balm (Dudak Nemlendirici): 59,00 TL
Jkosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi: 39,50 TL
Bella Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı (150 ml): 159,00 TL
Cecile Vücut Spreyi (150 ml): 99,00 TL
Shela / Capitol Deodorant Kadın / Erkek (100 ml): 59,00 TL
Emotion / Blade Deodorant + Roll-On Set (150 ml + 50 ml): 179,00 TL
Naturalove Topuk Törpüsü Seti (5 Başlıklı): 245,00 TL
Derby3 Tıraş Bıçağı (3 Bıçaklı - 14'lü): 149,00 TL
Derby Lady Kadın Tıraş Bıçağı (2 Bıçaklı - 14'lü): 109,00 TL
Remove Care Tüy Dökücü Jel (100 ml - Avokado / Kırmızı Meyveler): 99,00 TL
Signal Seyahat Boy Diş Macunu + Diş Fırçası (16 ml): 85,00 TL
Mis İp Kürdanlı Diş İpi (60+1 Kaplı): 55,00 TL
Bulut Kırışıklık Spreyi (180 ml): 45,00 TL
Tresan Şampuan (300 ml): 189,00 TL
Palmolive Duş Jeli (500 ml - Orkide / Dahlia): 69,00 TL
Elseve Saç Serumu (100 ml - Dream Long): 199,00 TL
Elseve Sprey Saç Serumu (150 ml - Hydra): 199,00 TL
Elseve Saç Kremi (150 ml - Mucizevi Yağ): 145,00 TL
BİM 22 MAYIS 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Termo İzolasyonlu Çanta (Lamine kumaş, ~25 L, saplı ve fermuarlı): 419,00 TL
Termo Piknik Çantası (~25 L, ~25x30x30 cm): 199,00 TL
Termo Piknik Çantası (~15 L, ~20x27x27 cm): 179,00 TL
Termo Piknik Çantası (~8 L, ~21x30 cm): 159,00 TL
Piknik Hasırı (~150x210 cm, kenarı biyeli): 349,00 TL
Piknik Hasırı (~120x180 cm, kenarı biyeli): 249,00 TL
Plaj Hasırı (~70x180 cm, kenarı biyeli): 169,00 TL
Pvc Masa Örtüsü (~140x180 cm): 159,00 TL
Mutfak Önlüğü (~63x78 cm): 149,00 TL
Semaver (4,5 L, 430 krom çelik, ideal kullanımı 4 L): 1.390,00 TL
Mangal Katlanır Sehpa (30x50 cm, 304 krom çelik ızgara): 990,00 TL
Katlanır Oluklu Izgara Mangal Mizan (Galvaniz gövde, en: 27 cm, boy: 40 cm, yükseklik: 20 cm): 795,00 TL
Şiş Çöp Adana (450 g, 304 krom çelik, 3'lü / 6'lı): 279,00 TL
Mangal Kömürü Briket (~5 kg): 275,00 TL
Tutuşturucu Jel (~1 L): 69,00 TL
Çıra Doğal Reçineli (~140 g): 27,00 TL
Mangal Yelpazesi (Farklı renklerde): 12,50 TL
Katlanabilir Plaj Yatağı (~50x145x2 cm): 399,00 TL
Maisonette Jakarlı Plaj Havlusu (~70x150 cm, %100 Pamuk): 219,00 TL
Maisonette Dijital Baskılı Plaj Havlusu (~70x140 cm, %100 Pamuk): 349,00 TL
Dijital Baskılı Plaj Havlusu (~70x140 cm): 189,00 TL
Dagi Jakarlı Plaj Havlusu (~70x150 cm): 169,00 TL
Fitilli Plaj Havlusu (~70x140 cm): 149,00 TL
Dagi Peştamal (~90x170 cm): 159,00 TL
Jakarlı Peştamal (~80x160 cm): 159,00 TL
Müslin Peştamal (~80x160 cm): 159,00 TL
Armürlü Peştamal (~80x160 cm): 119,00 TL
Panço Çocuk (~60x120 cm): 219,00 TL
Dagi Plaj Çantası (~33x50x15 cm, astarlı, fermuarlı): 349,00 TL
Hasır Kol Çantası Kadın (~44x28 cm, askı ölçüsü ~68 cm): 349,00 TL
Jüt Plaj Çantası (~50x40x12 cm, astarlı, iç cepli): 199,00 TL
Dijital Baskılı Plaj Çantası (~50x40x12 cm, astarlı, iç cepli): 189,00 TL
Çocuk Güneş Gözlüğü (Uv korumalı, Kuromi, My Melody, Cinnamoroll, Kral Şakir): 149,00 TL
London Thomas Yetişkin Güneş Gözlüğü (Uv güneş ışınlarına karşı korumalı): 149,00 TL
Kep Şapka Kadın-Erkek (%100 Pamuk): 89,00 TL
Plaj Giyim ve Deniz Şortları
Dagi Kadın Elbise (Standart beden, %100 Viskon): 549,00 TL
Dagi Kadın Etekli Deniz Şortu (M, L): 359,00 TL
Dagi Erkek Deniz Şortu (Su itici kumaş): 299,00 TL
Lotto Erkek Diz Altı Deniz Şortu (L, XL, astarlı, su itici kumaş): 299,00 TL
Baskılı Erkek Deniz Şortu (Bordo L, Mavi M, su itici kumaş): 179,00 TL
Erkek Çocuk Deniz Şortu (Kırmızı 3/4 yaş, Mavi 5/6 yaş, astarlı, su itici kumaş): 139,00 TL
Voit Yetişkin Şnorkel + Maske Seti: 599 TL
Voit Tüm Yüz Yüzme Maskesi: 699 TL
Aqua Line Çocuk Şişme Havuz: 479 TL
Intex Çocuk Şişme Renkli Havuz (132 L): 425 TL
Aqua Line Çocuk Şişme Havuz (Küçük): 259 TL
Intex Benim İlk Havuzum: 199 TL
Aqua Line Fileli Deniz Yatağı: 399 TL
Intex Klasik Renkli Şekilli Deniz Yatağı: 269 TL
Intex Desenli Deniz Simiti (107 cm): 289 TL
Intex Neon Renkli Deniz Simiti: 249 TL
Intex Lastik Desenli Deniz Simiti: 249 TL
Intex Desenli Deniz Simiti (Küçük - 51 cm): 89 TL
Intex Sevimli Hayvanlar Şekilli Deniz Simiti: 199 TL
Intex Figürlü Deniz Simiti: 169 TL
Intex Hacıyatmaz: 329 TL
Intex Deniz Topu: 85 TL
Intex Renkli Desenli Deniz Topu: 99 TL
Actifoam Ocean Yüzme Tahtası: 299 TL
Intex Desenli Çocuk Deniz Yeleği: 150 TL
Intex Sarı Deniz Yeleği: 289 TL
RKS Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet: 29.900,00 TL
RKS Katlanabilir Bn5 Pro E-Bike (Siyah / Gri / Mavi renk seçenekleriyle): 25.000,00 TL
Kumtel Ankastre Setler (Ocak + Davlumbaz + Fırın)
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 10.950,00 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 10.550,00 TL
Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri
Keysmart 3 Çekmeceli Derin Dondurucu (KEY 310 D - 95 Litre): 9.900,00 TL
Fakir Silvino El Blenderı Siyah (900 Watt): 890,00 TL
The Ebby Pompalı Basmalı Çelik Termos (~4 L): 2.129,00 TL
The Ebby Komple Çelik Termos (~3 L): 1.199,00 TL
North Pacific Plaj Şemsiyesi (~200 cm, UV Korumalı): 949,00 TL
Sisus Taşınabilir Plaj Çadırı (2-3 Kişilik): 649,00 TL
Kamp Sandalyesi (Taşıma çantalı, telefon ve bardak bölmeli): 349,00 TL
Mounty Plaj Sandalyesi (Katlanabilir tasarım): 349,00 TL
Plastik Şemsiye Bidonu (~20 L): 299,00 TL
Hawa Şemsiye Sabitleme Aparatı: 89,00 TL
Kamp ve Bahçe Mobilyaları
Mounty Katlanabilir Tabureli Alüminyum Masa Seti (4 adet tabure dahil): 2.199,00 TL
Mounty Lisanslı Çocuk Kamp Sandalyesi (Barbie / Hot Wheels): 359,00 TL
Plaj ve Bahçe Oyun Setleri
Aqua Line Ayak Pompası (~23x15 cm): 249,00 TL
Piccolo Mondi Oyuncak 2'li Tenis Seti Çocuk: 229,00 TL
Intex El Pompası (~29 cm): 199,00 TL
MGS Plaj Oyun Kovası Seti (+3 Yaş): 149,00 TL
North Pacific Badminton Seti (2 Raket, 3 Top dahil): 139,00 TL
North Pacific Plaj Raketi 2'li (2 Raket, 1 Top dahil): 139,00 TL
North Pacific Catchball Seti: 119,00 TL
Yazlık Çocuk Oyuncakları ve Aksesuarlar
Piccolo Mondi Elektronik Oyuncak Su Atıcısı: 655,00 TL
Piccolo Mondi Hayvan Figürlü Su Atıcısı: 179,00 TL
Piccolo Mondi Süngerli Su Atıcı: 149,00 TL
Piccolo Mondi Kurmalı Banyo Oyuncağı: 119,00 TL
Piccolo Mondi Karma Su Plaj Oyuncakları: 99,00 TL
Lelta Oyuncak Deniz Kızı Bebek: 79,00 TL
Naturalove Toka Seti (4'lü): 75,50 TL
Barbie / Hot Wheels Lisanslı Tekli Köpük Balon: 17,50 TL
LG 55" 4K Ultra HD HDR10 Nanocell Smart TV (55NANO80A6B): 30.990,00 TL
TCL 43" Full HD QLED Android TV (43S5K): 14.900,00 TL
Xiaomi Redmi 15C 5G (256 GB) Cep Telefonu: 13.490,00 TL
Samsung A17 5G Cep Telefonu (6GB/128GB): 11.790,00 TL
Nokia HMD Tuşlu Cep Telefonu (105 2023 LEDA / TA-1557): 1.990,00 TL
Ofis ve Ticari Cihazlar
HP Smart Tank 581 Tanklı Yazıcı: 7.900,00 TL
Para Sayma Makinesi (TL Toplam Tutar Sayar): 3.750,00 TL
Polosmart Parti Speaker: 1.190,00 TL
Polosmart Soundbar: 899,00 TL
Kreuzer Plak Tasarımlı Bluetooth Speaker: 599,00 TL
Forever İpli Masa Lambası: 599,00 TL
Polosmart Görüntü Aktarım Cihazı: 444,00 TL
House Pratik Tv Arkası Led Aydınlatma: 299,00 TL
Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürün Çeşitleri: 33 TL
Buzluk Termos (24 L): 999 TL
Buz Aküsü: 25 TL
Okyanus Home 21 Parça Piknik Seti: 199 TL
Tek Fiyat Saklama Kabı Çeşitleri (Mikrodalga uyumlu): 35 TL
Kapaklı Saplı Kek/Börek Fanusu: 109 TL
Oval Saklama Kabı Seti (3'lü): 199 TL
Yuvarlak Pasta/Kek Taşıma Kabı: 109 TL
Katlı Yemek Taşıma Kabı: 199 TL
Cam Derin Kase (24 cm): 125 TL
Çay Tabağı / Çay Kaşığı Çeşitleri: 55 TL
Glass in Love Gravürlü Cam Tatlı Kasesi (3'lü): 249 TL
Rakle Desenli Meşrubat Bardağı: 69 TL
Chef's Kapaklı Kavurma Sacı (32 cm): 549 TL
Glass in Love Döner Standlı Cam Baharatlık Seti (12'li): 399 TL
Çok Amaçlı Kulplu Sepet: 135 TL
Benante Hasır Örme Sunumluk (30 cm): 200 TL
Makas Seti (3'lü): 109 TL
Gold Metal Yuvarlak Sunum Tepsisi: 45 TL
Bambu Şiş (Büyük boy): 9,50 TL
Bambu Şiş (Küçük boy): 7,95 TL