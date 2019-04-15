1 | 10

BİM aktüel ürünler kataloğu, Cuma günü indirimli fiyatlarıyla raflarda olacak ürünler için yayınlandı. BİM'de elektronik aletlerde indirim var. Öte yandan birçok kullanışlı mutfak ev eşyaları uygun fiyatlarla alıcısıyla buluşacak. İşte 19 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu...