        BİM 2-3 Haziran 2026 aktüel kataloğu yayında: Yarın BİM marketlere hangi ürünler geliyor, fırsat ürünleri neler?

        BİM'in 2-3 Haziran 2026 tarihlerine özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Yeni haftada müşterileri birbirinden farklı kategorilerde yüzlerce indirimli ürün bekliyor. Temizlik malzemelerinden mutfak ürünlerine, teknolojik cihazlardan beyaz eşyalara, oyuncaklardan temel gıda ürünlerine kadar pek çok seçenek avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak. Peki, BİM'in 2-3 Haziran 2026 aktüel kataloğunda hangi ürünler yer alıyor, fiyatlar ne kadar? İşte haftanın öne çıkan fırsatları ve detaylı ürün listesi...

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 14:23
        BİM’in Haziran ayına özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğu tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. 2-3 Haziran 2026 tarihlerinde satışa sunulacak kampanya ürünleri arasında teknoloji, ev yaşamı ve ulaşım kategorilerinden dikkat çekici seçenekler yer alıyor. Özellikle 4,10 metrelik karavan, aksiyon kamerası ve çamaşır makinesi gibi ürünler katalogda öne çıkan fırsatlar arasında bulunuyor. Geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken kampanya kapsamında elektronik cihazlardan mutfak gereçlerine, kişisel kullanım ürünlerinden ev ihtiyaçlarına kadar birçok ürün avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşacak. İşte BİM’in 2-3 Haziran 2026 aktüel broşürü ve fiyat detayları haberimizde...

        BİM 2 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        Buğday unu Nora 5 kg 109 TL

        Yerli pilavlık pirinç Efsane 5 kg 275 TL

        Tam buğday kalem makarna Pasta Veneta 350 g 25 TL

        Tagliatelle makarna Makaroma 500 g 97,50 TL

        Makarna çeşitleri Filiz 500 g 24,50 TL

        Noodle körili Ottomie 75 g 9,75 TL

        Bulgur çeşitleri Yayla 1 kg 39,50 TL

        Lavaş ekmeği Chef Alberto 1000 g 85 TL

        Susamlı grissini Uno 125 g 39,50 TL

        Siyah zeytin Cem 2 kg 219 TL

        Beyaz sirke Ankara 5 l 72,50 TL

        Sirke Fit-X Plus Zühre Ana 250 ml 159 TL

        Domates salçası Tukaş 1650 g 134,50 TL

        Rendelenmiş domates Merko Gusdo 700 g 39,50 TL

        Reçel çeşitleri Seğmen 800 g 129 TL

        Rafine kaya tuzu Sofra 1500 g 19,50 TL

        Dilimli salatalık turşusu çeşitleri Melis 39,50 TL

        Ajvar çeşitleri Burcu 310 g 49,50 TL

        Sos çeşitleri Tat 59,50 TL

        Değirmenli çeşni çeşitleri Gourmy 80&90 g 49,50 TL

        Baharat çeşitleri Green Life 250 g 79,50 TL

        İnce öğütülmüş yulaf ezmesi Eti Lifalif 665 g 105 TL

        Tiramisu seti Pesotti Volcano 200 g 119 TL

        Topping sos çeşitleri Kent Boringer 300 g 65 TL

        Kahve şurubu çeşitleri Kent Boringer 300 ml 99 TL

        Çikolatalı kruvasan Today 240 g 79 TL

        Soğuk kahve çeşitleri Obsesso 250 ml 50 TL

        Mısır çerezi Çerezos 3x26 g 21 TL

        Patlamış mısır Topzcorn 160 g 39,50 TL

        Çilekli kuru meyve küpleri Nfest 20 g 17,50 TL

        Karamel dolgulu waffle Holland 252 g 65 TL

        Muz&vanilya aromalı marshmallow Sweeto 40x10 g 159 TL

        Hindistan cevizi aromalı maden suyu Avşar 6x200 ml 65 TL

        Tahıl patlaklı kakaolu bisküvi Eti Burçak 351 g 69 TL

        Kakaolu fındıklı krema Ülker Fındık Rüyası 625 g 175 TL

        Yer fıstığı krema çeşitleri Emsal 1000 g 169 TL

        Sütlü çikolata kaplı orman meyveli yaş pasta Ülker 395 g 249 TL

        Tahinli kurabiye Koska 225 g 99 TL

        Granüllü beze Mehmet Reis 100 g 59 TL

        Sütlü çikolata ve şeker kaplı pirinç patlağı Nestle Snax 80 g 69 TL

        Fındık kremalı beyaz çikolatalı gofret Kinder Bueno 39 g 36 TL

        Organik pirinç ve buğday patlağı Gerber 35 g 99 TL

        Kakao kaplamalı çikolata kremalı kek Papita Donut 40 g 12 TL

        İnce kraker çeşitleri Crackfers 150 g 35 TL

        Polonya şekeri Kuki Kültür 23 g 9,75 TL

        Sütlü çikolata kaplı kek Kinder Pingui 4x30 g 93 TL

        Kakao kaplamalı fındık kremalı gofret Torku 25 g 6,75 TL

        Meyve ve yoğurt aromalı karışık yumuşak şekerleme Haribo Tropifrutti 200 g 49 TL

        Metro büyük boy 50,4 g 17,50 TL

        Çikolatalı & fındıklı kek Eti Browni Intense 48 g 21 TL

        Ülker çikolatalı gofret maxi 47 g 14,75 TL

        Kakao kremalı oyuncaklı tüp yumurta Bonart 20 g 89 TL

        Diş macunu Max White Colgate 75 ml x2 99 TL

        Soda plus lavanta Miss 500 g 59 TL

        Çamaşır suyu Güldal 4 l 79 TL

        Lavabo fayans temizleyici Mr.Bee 1500 ml 95 TL

        Yüzey temizleyici Doa 2500 ml 89 TL

        Sıvı çamaşır deterjanı Miss 1500 ml 139 TL

        Sıvı sabun Fax 3000 ml 99 TL

        Çamaşır suyu beyaz sabun Klorak 1 l 49 TL

        Bulaşık makinesi temizleyici Sparx 250 ml 65 TL

        Bulaşık makinesi tuzu Sparx 1,5 kg 65 TL

        Bulaşık makinesi parlatıcı ve kurutucu Sparx 400 ml 65 TL

        Wc blok mavi su Welinax 2x50 g 52,50 TL

        Çamaşır parfümü Yumoş 200 g 199 TL

        Renkli silikon sünger Quickdish 95 TL

        Mikrofiber bez Quickdish 7'li 139 TL

        Temizlik bezi seti Mr.Green 6'lı 149 TL

        Hijyenik ped Scarlett 18'li 44,50 TL

        Tüy dökücü krem Epi 100 ml 75 TL

        Duş jeli Hobby 750 ml 79 TL

        Çocuk diş fırçası havuç figürlü Powerdent 59 TL

        Yetişkin diş fırçası Powerdent 49 TL

        Katı sabun Mehmet Aydın 640 g 109 TL

        Saç serumu Dove 100 ml 89 TL

        Pump sprey deodorant Nivea 75 ml 109 TL

        Mini jel Glade 70 g 69 TL

        Saç fırçası Difaş 65 TL

        Bb krem set Note 179 TL

        Gözaltı kapatıcısı Note 149 TL

        Allık Note 179 TL

        Lip oil Note 199 TL

        Yüz bakım kremi Sinoz 50 ml 259 TL

        Göz kremi Sinoz 15 ml 239 TL

        Yüz temizleme jeli Sinoz 200 ml 159 TL

        Peeling etkili makyaj temizleme pamuğu Innosense 40'lı 45 TL

        BİM 3 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

        Karavan 4.10 metre - 399.000 TL

        7 KG çamaşır makinesi - 14.900 TL

        Ev tipi taşınabilir buzdolabı - 9.900 TL

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
