BİM 3 Ağustos Aktüel ürünler kataloğunda dikkat çekici ürünler yer alıyor. Yarın BİM raflarında indirimli fiyatlarla olacak ürünler arasında bisiklet, mutfak gereçleri, vantilatör, banyo seti, termos ve ev tekstili ürünleri var. BİM 3 Ağustos aktüel ürünler kataloğu haberimizde...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Belderia 26 Jant bisiklet 299 TL
Dijitsu Plus vantilatör 65 TL
Çelik tencere seti 6 parça 79,90 TL
Termos Cam 15,50 TL
Oyuncak banyo seti 75 TL
Banyo seti 3lü simli 39,90 TL
Klozet kapağı çocuk oturaklı 19,90 TL
Paşabahçe sürahi silikon kapaklı 7,95 TL
Paşabahçe Cam kase kalp şeklinde 1,25 TL
Bamya soyacağı 4,50 TL
Çekirdek çıkarıcı 1,95 TL
Fındık ve ceviz kırıcı 4,95 TL
Sebze kesim panosu süzgeçli 3,95 TL
Mikser sürahi 9,95 TL
Çeşitli mutfak aletlerinde tek fiyatı 4,50 TL
Sunum ve salata kasesi 4,50 TL
Çocuk Amerikan servis lisanslı 2,50 TL
Süngerlik deterjan hazneli 4,50 TL
Dondurma kaşığı 2,95 TL
Kek Kalıbı çeşitleri granit serisi 14,95 TL
3 AĞUSTOS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
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