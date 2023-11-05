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        Haberler Gündem BİM 7-10 Kasım 2023 kataloğu: Elektrikli bisiklet geliyor! Bu hafta BİM aktüel kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi

        BİM 7-10 Kasım 2023 kataloğu çıktı! BİM aktüel indirimli ürünler listesinde neler var?

        BİM aktüel kataloğu ile hafta salı, çarşamba ve cuma günleri satışa çakacak indirimli ürünlerin fiyat listesi belli oldu. BİM 7-10 Kasım 2023 kataloğunda; temek gıdadan kişisel bakım ürünlerine, teknolojik aletlerden mutfak araç gereçlerine kadar pek çok farklı ürün bulunuyor. Ayrıca BİM aktüel kataloğunda elektrikli bisiklet ön plana çıkıyor. İşte, 7-10 Kasım 2023 BİM aktüel kataloğu ile kasım ayı indirimli ürünlerin fiyat listesi haberimizin devamında...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2023 - 16:03 Güncelleme: 05.11.2023 - 16:03
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        1

        BİM 7-10 Kasım 2023 aktüel kataloğunda birçok farklı üründe indirim fırsatı bulunuyor. BİM'de bu hafta televizyon, 3D yazıcı, akıllı saat, peynir sunum tablosu ve daha pek çok ürün alıcılarıyla buluşacak. İşte, 7-10 Kasım 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi haberimizde...

        BİM 7 KASIM 2023 AKTÜEL KATALOĞU

        Duranlar Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 219 TL

        Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 3 Kg 75 TL

        Dost Tam Yağlı Süt 1 L 25,50 TL

        Luna Margarin Kase Tereyağ Lezzeti 250 g 18,50 TL

        Danet Dana Kangal Fermente Sucuk 350 g 115 TL

        Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin 84,75 TL

        Seyidoğlu Üzüm Pekmezi 47,50 TL

        Calve Sos Çeşitleri 29,75 TL

        2

        Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g 99 TL

        Master Nut Fıstık Ezmesi 49 TL

        Milka Dolgulu Bisküvili Sütlü Çikolata 92 g 22,75 TL

        Patiswiss Portakallı Krema Dolgulu Sütlü Çikolata 240 g 39,50 TL

        Doğanay Gurme Şalgam Suyu 22,50 TL

        Juss Tea Soğuk Çay 9,50 TL

        3

        Kraft Ecco Yeşil Dünya Dev Kağıt Havlu 45 TL

        Sleepy Natural Bebek Bezi Maxi 265 TL

        Sleepy Natural Islak Havlu 90'lı 25 TL

        Comfort Family Kadın Dantelli Ribana Atlet 50 TL

        Comfort Family Erkek Boxer 45 TL

        Peros Çamaşır Deterjanı 3 L 99,50 TL

        Golden Rose Lip Gloss 65 TL

        Golden Rose Maskara 69,50 TL

        İlaslan Bebek Banyo Lif 35 TL

        4

        BİM 8 KASIM 2023 AKTÜEL KATALOĞU

        Creality 3D Yazıcı 17.999 TL

        5

        BİM 10 KASIM 2023 AKTÜEL KATALOĞU

        RKS Elektrikli Bisiklet MJ-1 12.999 TL

        RKS Elektrikli Bisiklet ZF10 12.999 TL

        6

        Dijitsu 50 İnç UHD Android Led Tv 8.499 TL

        TCL 32 İnç Fhd Android Televizyon 32S5400A 5.499 TL

        Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı DB100 3.499 TL

        Range Silver Saç Kurutma Makinesi 349 TL

        Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyici Mop Paspas 1.499 TL

        Heifer Mega Robot Blender Set 849 TL

        Polosmart Akıllı Saat 229 TL

        Polosmart 10.000 mAh Powerbank 229 TL

        7

        Yükselen Zeka Konuşturan Oyuncak 189 TL

        Pufu Toys Şapkalı Pelüş Tavşan 249 TL

        MGS Luna’nın Bisikleti 119 TL

        Woodoy Ahşap Domino Oyunu 89 TL

        Micromax Toys Blok Seti 89 TL

        8

        Trekking Ayakkabı 289 TL

        Pelüş Ev Botu 99 TL

        Tam Fermuarlı Polar Üst 159 TL

        Kadife Pijama Takımı 299 TL

        Eşofman Altı 89 TL

        Casilli İnce Görünümlü İçi Polar Çorap 155 TL

        9

        Bambu Peynir Sunum Tablası 179 TL

        Siyah Metalli Akasya Sunum/Kesme Tahtası 179 TL

        Akasya Büyük Sunum Tabağı Çeşitleri 119 TL

        Sürgülü Erzak Kabı 3,2 L 27,50 TL

        Gold Çok Amaçlı Organizer 109 TL

        10

        Lava Döküm Izgara Tava 599 TL

        Chef's Pro Wok Tava 149 TL

        Chef's Sahan 89 TL

        Bonera Academi Derin Tencere 399 TL

        Bonera Academic Karnıyarık Tencere 449 TL

        Keramika Yemek Takımı 12 Parça 399 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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