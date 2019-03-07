BİM 8 Mart 2019 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta indirimli neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu, indirim fırsatını kaçırmak istemeyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta Notebook, oyun konsolu, yazıcı gibi teknoloji ürünlerinin yanında bebek beşiği, bebek kamerası, mama sandalyesi gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca bebek kıyafetlerinin de yer aldığı katalogda mutfak araç ve gereçleri bulunuyor. İşte 8 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu