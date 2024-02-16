BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu! 20 Şubat 2024 BİM indirimli ürünleri
BİM 20 Şubat 2024 aktüel kataloğu yayımlandı. Sınırlı stoktaki pek çok farklı ürün alıcısıyla buluşuyor. 20 Şubat 2024 BİM kataloğunda; kişisel bakım ürünleri kampanyaları dikkat çekiyor. Bu hafta BİM'de temizlik ürünlerinden atıştırmalıklara, dekorasyondan makyaj malzemelerine kadar onlarca ürün raflardaki yerini alıyor. İşte, 20 Şubat 2024 Salı BİM kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesi...
BİM zincir marketlerde her salı ve cuma günleri aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünler müşterileriyle buluşuyor. Bu hafta salı günü raflardaki yerini alacak yeni BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu paylaşıldı. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte, 20 Şubat 2024 Salı BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 20 ŞUBAT 2024 KATALOĞU
Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması - 138,50 TL
Ülker Biskrem Kakaolu - 19,75 TL
Ülker Çokoprens - 29 TL
Şölen Biskolata Pia Red Velvet - 26 TL
Nestle Damak Ala Antep Fıstıklı Sütlü Çikolatalı Gofret - 19,50 TL
Patiswiss Orman Meyve Dolgulu Çikolata - 49 TL
Züber Yer Fısıklı Gronola Bar - 32,50 TL
Miskos Kakao Kaplamalı Pişmaniye - 42,50 TL
Yudum Ayçiçek Yağı - 171,75 TL
Omo Toz Deterjan Active - 319 TL
Bingo Soft Yumuşatıcı - 105 TL
Jenny&Willy Bebek Bezi Aylık Paket - 239 TL
Omo Çamaşır Makinesi Temizleyicisi - 47,50 TL
Cillit Bang Lavabo Açıcı Jel - 59,50 TL
Naturalove Elektronik Ayak Törpüsü - 289 TL
Naturalove Buz Küresi - 78,50 TL
Naturalove Titreşimli Silikon Yüz Yıkama Aleti - 349 TL
Kadın Crop - 99 TL
Kadın Slip - 62,50 TL
Dream Air Mum - 65 TL
Tayt Normal-İspanyol Paça - 179 TL
Naturalove Makyaj Çantası - 95 TL
Golden Rose Endless Lashes Maskara - 79,50 TL
Golden Rose Oje - 27,50 TL
Golden Rose Lipgloss - 79,50 TL
Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul - 69,50 TL
Sempatic Ekoseli Toka - 19,50 TL
BİM AKTÜEL 21 ŞUBAT 2024 KATALOĞU
Keysmart Nofrost Buzdolabı - 11.999 TL
Keysmart Buzdolabı - 9.999 TL
Keysmart Çamaşır Makinesi - 8.999 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi - 8.299 TL
BİM AKTÜEL 23 ŞUBAT 2024 KATALOĞU
Casilli Termal Tayt - 99 TL
Abs Küçük Boy Valiz - 499 TL
Fitilli Pantolon - 69 TL
Cotton Collection Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti - 429 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez - 199 TL
Erkek Çocuk Sweatshirt - 89 TL
Seyahat Çantası - 159 TL
Philips Süpürge - 4.499 TL
Toshiba Dijital Mikrodalga - 2.999 TL
Luxell XXL 7.5 L Fastfryer - 2.499 TL
Kiwi Buharlı Kırışık Giderici - 999 TL
Kiwi Baharat Öğütücü - 219 TL
Kiwi Otomatik Göğüs Pompası - 499 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı - 629 TL
Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak - 6.999 TL