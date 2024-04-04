BİM aktüel 5 Nisan 2024... BİM'de bu hafta yine birçok ürün indirimli olarak raflarda yerini alacak. 5 Nisan Cuma günü elektronik cihazlar, elektrikli mutfak eşyaları, tamirat edavatları, mangal malzemeleri, bahçe dekorasyonu için malzemeler ve çeşitli tekstil ürünler geliyor. İşte, BİM aktüel 5 Nisan 2024 kataloğu...

BİM AKTÜEL 5 NİSAN 2024 KATALOĞU

Luna saksı 29,50 TL

Sakura saksu 14,50 TL

Orkide saksı 24,50 TL

Bitki toprağı 22,50 TL