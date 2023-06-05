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BİM 6-9 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu çıktı! BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde?

BİM aktüel ürünler kataloğu, bu haftaki indirimleri kaçırmak istemeyenlerin gündemindeki yerini aldı. BİM kataloğunda bu hafta yaz tatiline özel ürünler ön plana çıkıyor. Alışverişseverler için 6-9 Haziran 2023 BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesini haberimizde derledik. İşte BİM 6-9 Haziran 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünleri...

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  • BİM aktüel 6-9 Haziran 2023 kataloğu listesi: BİM'de 'Yaza Hazır Olun' indirimleri başlıyor!

    Bu haftaki yeni BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 6-9 Haziran 2023 BİM aktüel kataloğunda güneş kremleri, bronzlaştırıcı güneş yağı, seyahet seti, bavul gibi tatil ürünleri öne çıkıyor. İşte BİM aktüel kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi...

    BİM 6 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU 

    Sebamed Güneş Koruyucu Bebek Sütü 50 SPF - 195 TL

    Dermokil Güneş Kremi 50 SPF - 99 TL

    Dermokil Güneş Koruyucu Sprey - 129 TL

    Nivea Bronzlaştırıcı Güneş Yağı - 195 TL

    Nivea Nemlendirici Çocuk Güneş Kremi 50 SPF - 265 TL

    Nivea Güneş Koruyucu Jel Krem 30 SPF - 269 TL

    Mara Işıltılı Güneş Sonrası Losyon - 59 TL

    Angie Güneş Koruyucu Yüz Kremi 50 SPF - 69 TL

    Tokalon Bronzlaştırıcı Güneş Yağı - 69 TL

    Loreal Sun Kiss Saç Açıcı Jel - 74,50 TL
  • BİM aktüel 6-9 Haziran 2023 kataloğu listesi: BİM'de 'Yaza Hazır Olun' indirimleri başlıyor!

    Naturalove Seyahat Seti - 35,00 TL

    Naturalove Saç Fırçası - 29,50 TL

    Naturalove Plaj Hasırı - 79,00 TL

    Naturalove Seyahat Çantası - 49,50 TL

    Naturalove Desenli Makyaj Çantası - 79,00 TL

    Lionesse Sopalı Süngerli Sırt Kesesi - 29,50 TL
  • BİM aktüel 6-9 Haziran 2023 kataloğu listesi: BİM'de 'Yaza Hazır Olun' indirimleri başlıyor!

    İpek Köy Domates Salçası 1200 g - 59,75 TL

    İpek Köy Biber Salçası Çeşitleri Tatlı Biber Salçası 920 g Acı Biber 920 g - 69,75 TL

    Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin 1 kg - 52,50 TL

    Tadelle Maxinut Fındıklı Gofret - 23,50 TL

    Blume Nature Kağıt Havlu 6'lı - 29,50 TL
  • BİM aktüel 6-9 Haziran 2023 kataloğu listesi: BİM'de 'Yaza Hazır Olun' indirimleri başlıyor!

    BİM 9 HAZİRAN AKTÜEL KATALOĞU 

    Dijitsu 65 İnç Uhd Android Led TV - 8.999 TL

    Dijitsu 50 İnç Uhd Android Led TV - 5.799 TL

    Corby Drones Smart Drone - 699 TL

    Polosmart Gaming Mouse - 99 TL

    PS4 Oyun Kolu - 329 TL

    Fakir Oto Bakım Ürünleri - 32.50 TL
  • BİM aktüel 6-9 Haziran 2023 kataloğu listesi: BİM'de 'Yaza Hazır Olun' indirimleri başlıyor!

    Büyük Boy Valiz - 595 TL

    Orta Boy Valiz - 495 TL

    Küçük Boy Valiz - 345 TL

    Letoon Erkek Spor Ayakkabı - 239 TL

    Esem Comfort Kadın Sandalet - 145 TL

    Akınal Bella Kadın-Erkek-Çocuk Tek Fiyat Terlik - 59 TL
  • BİM aktüel 6-9 Haziran 2023 kataloğu listesi: BİM'de 'Yaza Hazır Olun' indirimleri başlıyor!

    Pilsan Kontrollü Bisiklet - 399 TL

    Mgs Oyuncak Neşeli Evim - 69 TL

    Momo Hafıza Oyunu - 45 TL

    Momo Dörtlü Puzzle - 45 TL

    TRT lisanslı Balonlar - 12 TL
  • BİM aktüel 6-9 Haziran 2023 kataloğu listesi: BİM'de 'Yaza Hazır Olun' indirimleri başlıyor!

    Fakir Çeyiz Paketi - 2.599 TL

    Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünleri - 129 TL

    Glass in love Cam Elma Şekilli Kupa 6'lı - 55 TL

    Colorina Ayaklı Kek Tabağı - 69 TL

    Colorina 2 Katlı Kurabiyelik - 79 TL

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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