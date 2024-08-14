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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel kataloğu 14-16 Ağustos 2024: BİM'e bu hafta tiny house ve çekme karavan geliyor!

        BİM'e tiny house ve karavan geliyor! 14-16 Ağustos'ta BİM'de neler var?

        BİM aktüelde bu hafta yine yüzlerce ürün satışa çıkıyor. 14 Ağustos'tan itibaren BİM'e tiny house ve çekme karavan geliyor. Öte yandan televizyon, elektrikli süpürge, motosiklet takip cihazı ve mutfak eşyaları da satışa çıkacak ürünlerden. İşte, BİM 14-16 Ağustos aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 10:04 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:04
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        1

        BİM 14-16 Ağustos aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta zincir marketlere karavan, tiny house başta olmak üzere; buzdolabı, televizyon, elektrikli süpürge, çamaşırlık, ütü masası gibi yüzlerce ürün satışa çıkıyor. İşte, 14-16 Ağustos BİM güncel aktüel kataloğu...

        2

        BİM AKTÜEL 14 AĞUSTOS 2024

        4 Metre Çekme Karavan - 279.000 TL

        NorthPasicific Trambolin - 2.990 TL

        Corby M1 Deniz Scooter - 18.990 TL

        Corby CS50 Elektrikli Çocuk Scooter - 5.990 TL

        Polosmart Cam Temizleme Robotu - 5.990 TL

        3

        Verandalı 8500 Flat Tiny House - 599.000 TL

        4

        Keysmart Nofrost Buzdolabı - 19.975 TL

        Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi - 9.750 TL

        Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi - 8.975 TL

        5

        BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU

        Senna 50 İnç Frameless Ultra HD Google TV - 8.990 TL

        Arnica Elektrikli Süpüre Cyclone - 2.975 TL

        Range Mini Saç Kurutma Makinesi - 399 TL

        Geske Yüz Temizleme Fırçası - 2.675 TL

        Range Erkek Vücut Bakım Seti - 499 TL

        6

        Glass in Love 4'lü Cam Pasta Tabağı - 149 TL

        Glass in Love 3'lü Cam Ayaklı Dondurma/Tatlı Kasesi - 79 TL

        Vip Ahmet 700 ml Üçgen Uçlu Saklama Kabı - 49 TL

        Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler - 16,90 TL

        Mutfak Gereçleri - 44,50 TL

        7

        Motorist Motosiklet GPS Takip Cihazı - 3.975 TL

        Polosmart TWS Kulaklık - 299 TL

        Polosmart Powerbank - 279 TL

        Polosmart Wireless Mouse - 99 TL

        Polosmart Işıklı Tripod - 99 TL

        Polosmart Duvar Şarjı - 149 TL

        8

        Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tişört - 279 TL

        Casilda Home Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü - 319 TL

        İkili Havlu Set - 59 TL

        Elbise - 159 TL

        Şeffaf Sütyen Düzenleyici - 42,50 TL

        Uçar Oyuncak Oyuncak İş Araçları - 99 TL

        9

        Casilda Home Kelebek Kurutmalık - 429 TL

        Toz Alma Aparatı - 59 TL

        Ayakkabı Yıkama Filesi - 27,50 TL

        Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası - 50 TL

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