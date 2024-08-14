BİM'e tiny house ve karavan geliyor! 14-16 Ağustos'ta BİM'de neler var?
BİM aktüelde bu hafta yine yüzlerce ürün satışa çıkıyor. 14 Ağustos'tan itibaren BİM'e tiny house ve çekme karavan geliyor. Öte yandan televizyon, elektrikli süpürge, motosiklet takip cihazı ve mutfak eşyaları da satışa çıkacak ürünlerden. İşte, BİM 14-16 Ağustos aktüel kataloğu...
BİM 14-16 Ağustos aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta zincir marketlere karavan, tiny house başta olmak üzere; buzdolabı, televizyon, elektrikli süpürge, çamaşırlık, ütü masası gibi yüzlerce ürün satışa çıkıyor. İşte, 14-16 Ağustos BİM güncel aktüel kataloğu...
BİM AKTÜEL 14 AĞUSTOS 2024
4 Metre Çekme Karavan - 279.000 TL
NorthPasicific Trambolin - 2.990 TL
Corby M1 Deniz Scooter - 18.990 TL
Corby CS50 Elektrikli Çocuk Scooter - 5.990 TL
Polosmart Cam Temizleme Robotu - 5.990 TL
Verandalı 8500 Flat Tiny House - 599.000 TL
Keysmart Nofrost Buzdolabı - 19.975 TL
Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi - 9.750 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi - 8.975 TL
BİM AKTÜEL 16 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU
Senna 50 İnç Frameless Ultra HD Google TV - 8.990 TL
Arnica Elektrikli Süpüre Cyclone - 2.975 TL
Range Mini Saç Kurutma Makinesi - 399 TL
Geske Yüz Temizleme Fırçası - 2.675 TL
Range Erkek Vücut Bakım Seti - 499 TL
Glass in Love 4'lü Cam Pasta Tabağı - 149 TL
Glass in Love 3'lü Cam Ayaklı Dondurma/Tatlı Kasesi - 79 TL
Vip Ahmet 700 ml Üçgen Uçlu Saklama Kabı - 49 TL
Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler - 16,90 TL
Mutfak Gereçleri - 44,50 TL
Motorist Motosiklet GPS Takip Cihazı - 3.975 TL
Polosmart TWS Kulaklık - 299 TL
Polosmart Powerbank - 279 TL
Polosmart Wireless Mouse - 99 TL
Polosmart Işıklı Tripod - 99 TL
Polosmart Duvar Şarjı - 149 TL
Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tişört - 279 TL
Casilda Home Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü - 319 TL
İkili Havlu Set - 59 TL
Elbise - 159 TL
Şeffaf Sütyen Düzenleyici - 42,50 TL
Uçar Oyuncak Oyuncak İş Araçları - 99 TL
Casilda Home Kelebek Kurutmalık - 429 TL
Toz Alma Aparatı - 59 TL
Ayakkabı Yıkama Filesi - 27,50 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası - 50 TL