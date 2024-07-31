2 Ağustos BİM aktüel kataloğu: Çeyiz yapanlar dikkat, BİM'e küçük ev aletleri geliyor!
2 Ağustos BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Cuma gününden itibaren raflarda yerini alacak yüzlerce ürün olacak. Bu hafta çeyiz yapanlar için birçok küçük ev aleti geliyor. İşte, BİM 2 Ağustos aktüel kataloğunun tamamı...
BİM 2 Ağustos 2024 aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta katalogta buharlı ütü, blender, fastfryer, elektrikli süpürge, tost makinesi gibi küçük ev aletleri öne çıkıyor. İşte, BİM aktüel 5 Ağustos Cuma günü itibarıyla satışa çıkacak ürünler...
2 AĞUSTOS 2024 BİM AKTÜEL KATALOĞU
Senna 55′ Frameless Ultra HD Google TV: 12.990 TL
Dijitsu 50′ Ultra HD Google TV: 9.990 TL
HP Victus 15.5 Gaming Laptop: 25.990 TL
Şeffaf Bluetooth Speaker: 349 TL
Polosmart PSSW09 Smart Step: 249 TL
Arzum Shake’n Take Joy Sport Sürahi Blender: 1.390 TL
Arzum Choppy Doğrayıcı: 1.190 TL
Fakir Çeyiz Seti 4’lü: 3.990 TL
Luxell XXL Fastfryer: 2.490 TL
Kumtel Fastfryer: 1.590 TL
Kumtel Dijital Fastfryer: 1.990 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü: 4.990 TL
Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge: 4.990 TL
Maşa Seti 3’lü: 59 TL
Kaşık Seti 4’lü: 24,50 TL
Buzluk Çeşitleri: 24,50 TL
Desenli Metal Tepsi: 49,50 TL
Köpek Ödül Puzzle Oyuncağı: 159 TL
Sert Uçlu Pet Tarağı: 149 TL
Evcil Hayvan Seyahat Kabı ve Suluğu: 249 TL
Mama Ölçü Kabı: 49 TL
Otomatik Makaralı Köpek Gezdirme Kayışı: 119 TL
Olta Kedi Oyuncağı: 49 TL
Tüy Toplama Eldiveni: 59 TL
Kedi Boyun Tasması: 29,50 TL
Köpek Tasması: 49 TL
Paşabahçe Kapaksız Kavanozlar: 425 cc 11 TL, 660 cc 12 TL, 1000 cc 13 TL
Sürgülü Erzak Kabı: 5 Litre 99 TL, 7,5 Litre 109 TL, 10 Litre 139 TL
Erişte ve Makarna Makinesi: 599 TL
Karpuz Figürlü Pipetli Cam Bardak 480 cc: 69 TL
Rakle Desenli Su Bardağı 3’lü: 69 TL
LAV Çift Renkli Desenli Bardak 3’lü: 99 TL
Paşabahçe Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı: 34,50 TL