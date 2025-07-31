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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler 1 Ağustos 2025 indirimleri raflara çıkıyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler 1 Ağustos 2025 indirimleri raflara çıkıyor! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Cuma gününe özel BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 1 Ağustos Cuma BİM indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Tekonoloji ürünlerinden TCL 65 İnç 4K HDR Google TV 29.990 TL, TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV 12.450 TL, Blackshark V2 X Kablolu Kulaküstü Kulaklık 2.190 TL'den satışa çıkıyor. İşte, 1 Ağustos 2025 BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 16:35 Güncelleme: 31.07.2025 - 17:33
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        BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünlerini incelemek isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. BİM aktüel ürünlerin 1 Ağustos kataloğu yayınlandı. Portatif klima, toz torbasız elektrikli süpürge, ıslak & kuru şarjlı dikey süpürge, çay makinesi indirimler arasında yer aldı.

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        1 AĞUSTOS CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

        TCL 65 İnç 4K HDR Google TV 29.990 TL

        TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV 12.450 TL

        Blackshark V2 X Kablolu Kulaküstü Kulaklık 2.190 TL

        X6 Cep Telefonu 6GB/128GB 5.750 TL

        TCL Portatif Klima 13.990 TL

        El Feneri 199 TL

        Buharlı Ütü 990 TL

        Mini Ütü 890 TL

        Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 3.750 TL

        Islak & Kuru Şarjlı Dikey Süpürge 4.990 TL

        2’si 1 Arada Dik Süpürge ve El Süpürgesi 1.749 TL

        Çay Makinesi 1.190 TL

        Mottolu Matara 99 TL

        Ayarlanabilir Büyük Süzgeç 459 TL

        Solingen Tırtıklı Mutfak Bıçağı 109 TL

        Pratik İpili Doğrayıcı 249 TL

        Diamond Kek Fanusu 179 TL

        Yeşillik Saklama Kabı 89 TL

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        Yoğurt Süzme Kabı 169 TL

        Tek Fiyat Cam Ürünleri 15 TL

        Süzgeçli Kare Kase 99 TL

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        Kare Renkli Saklama Kabı 159 TL

        Kapaklı Hamur Leğeni 75 TL

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