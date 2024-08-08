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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler: 9 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler: Katlanır elektrikli bisiklet geliyor! 9 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Her hafta farklı ürünlerin indirimde yer aldığı markette bu hafta Uydu Alıcılı Tv 4.200 TL, Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.000 TL, Kulaklık 349 TL'den satışta olacak. İşte 9 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2024 - 12:49 Güncelleme: 08.08.2024 - 12:49
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        Yeni BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta dopdolu. BİM indirimlerinde elektrikli bisiklet ve cam ankastre set en dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. Peki BİM aktüel ürünlerde bu hafta başka neler var?

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        BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 AĞUSTOS 2024

        RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 21.975 TL

        Dijitsu 65' UHD Google Tv 17.300 TL

        Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv 4.200 TL

        Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 17.000 TL

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        Nautica TWS Kulaklık 349 TL

        Nautica Bluetooth Speaker 529 TL

        Polosmart Kablosuz Soundbar Speaker 499 TL

        Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.975 TL

        Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.775 TL

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