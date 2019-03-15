BİM aktüel ürünler kataloğu 15 Mart 2019 Cuma! BİM'de bu hafta indirimli ne var?

BİM 15 Mart aktüel ürünler kataloğu, indirimli ürünleri kaçırmak istemeyenler tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta cep telefonu ve elektrikli süpürge öne çıkan ürünler olurken, mutfak gereçleri ve katlanır masa da dikkatleri çekiyor. İşte 15 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu