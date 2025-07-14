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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu: 15 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu: 15 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        Yeni haftanın BİM indirimleri yayınlandı. 15 Temmuz BİM aktüel ürünlerinde lipton ıce tea çeşitleri, limonata, bebek bezi, ıslak mendil, çamaşır suyu indirimler arasında yer aldı. İhtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyenler BİM indirimlerini inceliyor. Peki 15 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 17:39 Güncelleme: 14.07.2025 - 17:39
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        15 Temmuz BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 15 Temmuz Salı indirimlerinde Bebek Bezi Aylık Paket 319 TL, Deepfresh Yüzey Temizlik Havlusu 59 TL, Wells Tuvalet Kağıdı Bambu Özü Katkılı 40'lı 199 TL’den satışa çıkacak. İşte BİM 15 Temmuz 2025 aktüel ürünler

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