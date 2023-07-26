BİM aktüel 28 Temmuz kataloğu yayınlandı! İşte indirimli ürünler listesi
BİM aktüel kataloğunda temmuz ayı fırsatları dikkat çekti. Salı ve Cuma günleri yayınlanan yeni katalog ile haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. BİM'de bu hafta; giysi çeşitleri, kozmetik malzemeler, ev eşyaları, temel ihtiyaç ve gıda ürünlerinde çeşitli indirimler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte, BİM aktüel 28 Temmuz indirimli ürünler listesi...
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. BİM aktüel 28 Temmuz kataloğunu haberimizde paylaştık. İşte BİM aktüel fiyat listesi...
Philips Buhar Jeneratörlü Ütü HI5920/20-HI5922/30 (2.599 TL)
Philips Süpürge FC9330 (2.999 TL)
Philips Sakal Düzeltici (349 TL)
Heifer Saç Kurutma Makinesi (249 TL)
Braun Blender Seti MQ5220WH (1.299 TL)
Kumtel 5.5 L Yağsız Airfryer (1.799 TL)
Icemax Musluklu Termos (99 TL)
Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set (4.899 TL)
Tefal Wok Tava (449 TL)
Lisanslı Pike Seti (229 TL)
Lisanslı Lastikli Çarşaf Seti (185 TL)
Lisanslı Tül Perde (219 TL)
Lisanslı Oyuncak Sürpriz Valiz (59 TL)
Ham Bez Şort Kadın (99 TL)
Fitilli Kapri Kadın (44,50 TL)
Organizer Keçe Çanta (44.50 TL)
6’lı Valiz Organizer (44.50 TL)
Babyco Şortlu Takım Erkek Bebek (79 TL)
Zeka Kutusu (159 TL)