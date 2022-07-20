BİM aktüel ürünleri her hafta salı ve cuma günlerri satışa çıkıyor. 22 Temmuz 2022 BİM katalog indirimli ürünleri belli oldu. Teknolojik aletlerden mutfak araç gereçlerine, oyuncaklardan kişisel bakım ürünlerine kadar birçok inidirmli ürün müşterisiyle buluşacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...