BİM aktüel ürünler listesinde; PAK genel amaçlı mucize temizleyici, kağıt havlu, Jucy meyve suları, cips ve çikolata çeşitleri, desenli mikrofiber bez ve çok daha fazlası yerini aldı. İşte BİM aktüel ürünler listesi ile haftanın fırsatları...