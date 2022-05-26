Marketlerdeki İndirimli ürünleri yakından takip edenler için BİM aktüel kataloğunu sizler için derledik. BİM 27 Mayıs Cuma indirimli ürünler kataloğunda bu hafta: Şişme havuz, deniz botu, deniz yatağı, kapri pijama takımı, 6'lı kulplu cam bardağı, kapaklı sürahi, saklama kabı, kapaklı kupa, karma mutfak gereçleri, polo yaka tshirt, can simidi, yüzücü gözlüğü, çarpraz çanta gibi daha birçok ürün raflarda yerini aldı.