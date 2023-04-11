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BİM'de teknolojik ürünler satışa çıkıyor! İşte 14 Nisan BİM kataloğu

BİM'de nisan ayı fırsatları ile teknolojik ürünler satışa çıkıyor. BİM aktüelde bu hafta birbirinden çeşitli ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Salı ve Cuma günleri yayınlanan yeni katalog ile haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte, BİM aktüel kataloğu ile 14 Nisan indirimli ürünlerin fiyatları...

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  • BİM'de teknolojik ürünler satışa çıkıyor! BİM 14 Nisan kataloğunda bilgisayar ve telefon kampanyası ile fiyat listesi yayında!

    BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünler listesi araştırmaları başladı. Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, teknolojik ürünlere, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte, BİM 14 Nisan kataloğu ile fiyat listesi...
  • BİM'de teknolojik ürünler satışa çıkıyor! BİM 14 Nisan kataloğunda bilgisayar ve telefon kampanyası ile fiyat listesi yayında!

    BİM 14 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 

    HP Notebook 7N4W2AA (9.999 TL)

    Tanklı Yazıcı 516 AIO (3.999 TL)

    Bilgisayar Sırt Çantası (399 TL)

    Bluetooth Wireless Klavye (399 TL)

    Cep Telefonu (3.599 TL)

    Wireless Mouse PSWM19 (59 TL)
  • BİM'de teknolojik ürünler satışa çıkıyor! BİM 14 Nisan kataloğunda bilgisayar ve telefon kampanyası ile fiyat listesi yayında!

    Kot Gömlek Erkek (189 TL)

    Gömlek Erkek (199 TL)

    Kot Şort Erkek (129 TL)

    İnce Kot Pantolon Kadın (149 TL)

    İnce Kot Pantolon Erkek (159 TL)

    Kot Ceket Kadın (225 TL)

    Kapitone Omuz Çantası (189 TL)

    Seyahat Çantası (289 TL)
  • BİM'de teknolojik ürünler satışa çıkıyor! BİM 14 Nisan kataloğunda bilgisayar ve telefon kampanyası ile fiyat listesi yayında!

    Airfryer (1.799 TL)

    Otomatik Türk Kahve Makinesi (499 TL)

    Wok Tava (129 TL)

    Sütlük (57 TL)

    Porselen Porselen Kahve Fincan Takımı (79 TL)

    Çay Bardağı 6'lı (65 TL)

    Düdüklü Tencere Seti (429 TL)

    Kahve Yanı Su Bardağı (69 TL) 

    43 İNÇ FHD ANDROID TV (3.999 TL)

    Elektrikli Süpürge (1.799 TL)

    Ütü ve Kırışık Giderici (449 TL)

    Polosmart Akım Korumalı 3 USB 3’lü Priz (139 TL)

    Philips Sakal Düzeltici (279 TL)

    Polosmart Akıllı Bileklik (129 TL)

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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