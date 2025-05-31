BİM'de haftanın fırsatları! İşte 3 Haziran Salı BİM aktüel kataloğu
BİM haziran ayının ilk kataloğunu internet sitesi üzerinden duyurdu. BİM'de 3 Haziran Salı 2025 tarihli fırsat ürünlerini sizler için haberimizde paylaştık. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta haziran ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte haftanın fırsatları ile BİM 3 Haziran güncel aktüel kataloğu...
Giriş: 31.05.2025 - 18:28 Güncelleme: 31.05.2025 - 18:28
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BİM'de salı günü fırsatları alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; klima, üç tekerlekli elektrikli motor, teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. İşte güncel BİM aktüel 3 Haziran Salı ürünler kataloğu...
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