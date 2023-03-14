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BİM'in kârı geçen yıl yüzde 178 yükseldi

2022 yılında BİM'in net kârı bir önceki yıla göre yüzde 178 artarak 8 milyar 157 milyon liraya ulaştı

BİM'in kârı geçen yıl yüzde 178 yükseldi
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HABERTURK.COM

BİM 2022 yılı mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre geçen yıl firmanın net satışları bir önceki yıla oranla yüzde 109 artarak 147 milyar 716 milyon liraya ulaştı.

2022'de BİM'in net kârı ise 2021'e göre yüzde 178'lik artışla 8 milyar 157 milyon TL oldu. Firma geçen yıl mağaza sayısını 10 bin 489'dan 11 bin 510 adede yükseltirken ortalama günlük müşteri ziyaret sayısı da 5 milyondan 5.8 milyona çıktı.

Ziyaret başına ortalama harcama 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 78 artarak 69.6 liraya yükseldi.

Geçen yıl BİM'in toplam çalışan sayısı ise yüzde 13.7 artarak 80 bine ulaştı.

'ALIM GÜCÜNDEKİ DÜŞÜŞ TALEBİ ARTIRDI'

BİM'in faaliyet raporunda 2022 yılına ilişkin şu değerlendirme yer aldı:

"Tüketiciler tarafında alım gücünde yaşanan düşüşler yüksek indirim mağazacılığı ve bu mağazaların kendi markalı ürünlerine talebi artırmıştır. Şirket, pazar payını artırırken her kesimden yeni müşteriler kazanmıştır. Diğer taraftan ülke para biriminin değer kaybı, yatırım maliyetlerini artırırken, operasyonel giderlerde yaşanan artış, marjları olumsuz yönde etkileyen bir unsur olmuştur. Özellikle elektrik ve yakıt giderlerindeki artışın kârlılıkta önemli etkileri olmuştur. Yılın önce başında, sonra ortasında olmak üzere iki kez gerçekleşen asgari ücret artışı da personel giderlerini artırıcı etkide bulunmuştur.

Yüksek enflasyon döneminin hâkim olduğu 2022 yılında tüketicilerin alım gücünde yaşanan azalış karşısında sosyal sorumluluğunun farkında olan BİM, her gün düşük fiyat politikasıyla tüketicilerin yanında olmaya devam etmiştir. Verimlilik artışıyla elde ettiği kazancı ürün fiyatlarına yansıtan BİM, ülkemiz için katma değer üretmeyi sürdürmüştür."

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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