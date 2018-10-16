BİM indirimli ürünler listesi Cuma günü öncesinde BİM müşterileri tarafından en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. BİM tarafından her Cuma günü önceden listesi yayınlanan ürünler, indirimli olarak reyonlardaki yerini alıyor. Peki bu hafta yani 19 Ekim Cuma günü BİM indirimli ürünler kataloğunda hangi ürünler var? Hemen belirtelim ki, BİM indirimli ürünler 19 Ekim Cuma günü kataloğu yayımlandı. İşte BİM indirimli ürünler kataloğu....

BİM indirimli ürünler listesi 19 Ekim Perşembe:

Samsung Galaxy J7 Prime Cep Telefonu 1.449 TL

Masline Aspiratör 89 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 299 TL

Simfer Inox Turbo Fırın 40 Litre 175 TL

Philips GC2990 Buharlı Ütü 149 TL

Mermer Desenli Modern Orta Sehpa 75 TL

Mermer Desenli Modern Zigon Sehpa 2'li 75 TL

Metal Ayaklı Lambader 75 TL

Çift Kişilik Nevresim Takımı 64,90 TL

Çift Kişilik Pamuklu Battaniye 34,90 TL

Diz Üstü Battaniye 17,90 TL

Çiçeklik Sehpa 59 TL

MDF Tablo5 Parça 29,90 TL

Nem Alıcı Aparat 7,95 TL

Desenli Saçaklı Şal 12,90 TL

Pilsan Sallanan Sevimli At 44,90 TL

Piccolo Mondi Aksesuarlı Oyuncak Kız Bebek 59,90 TL

Satranç Strateji Oyunu 15,90 TL

Lisanslı Kum Boyama 3,25 TL

Boyama Kitabı 2,50 TL

Altus AL736 Blender Set 109 TL

Chef's Granit Efektli Turta ve Kek Kalıbı 12,90 TL

Chef's Mini Tencere Çeşitleri 19,50 TL

Hamur Porsiyonlayıcı 19,50 TL

Paşabahçe Borcam Dikdörtgen Tepsi 19,90 TL

Paşabahçe Pastoral Pasta Tabağı 6'lı 7,95 TL

LAV Sondurma Kasesi 6'lı 9,95 TL

LAV Kahvaltılık / Servis Tabağı 1,50 TL

LAV Elit MEşrubat Bardağı 3'lü 4,95 TL

LAV Çay Seti 12 Parça 19,90 TL

2 Katlı Kurabiyelik 14,90 TL

Pasta Börek Taşıma Kabı 9,95 TL

Krema Pompası 2,50 TL

Fırça, Spatula ve Çırpıcı Set 7,95 TL

Pasta Servis Seti 9,95 TL

Chef's Tırtıklı Solingen Meyve Bıçağı 3'lü 9,50 TL

Rooc Lazer Kesim Bıçak 2'li 4,50 TL

Silikon Kek Kalıpları 6'lı 4,95 TL

Kağıt Kek Kapsülü 1,75 TL

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