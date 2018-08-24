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Bin dolarlık 10 kayıp bavuldan bakın neler çıktı!

19.04.2018 - 11:46 | Güncelleme: HABERTURK.COM

"JustDustin" ve "ItsYeBoi" isimli YouTuber'lar, uçakta unutulan bavulları açık artırmayla satın aldı. Bin dolara 10 tane bavul alan fenomenlerin bavullarından çıkan eşyalar şaşırttı. Bavullardan birinin içerisinde Türk bayrağı ve çeşitli türk abur cuburları çıktı. Peki ya diğerlerinde neler vardı?

  • 1 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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    ItsYeBoi ve JustDustin kullanıcı adlarıyla YouTube'dan eğlenceli videolar paylaşan fenomenler, ilginç bir deneye imza attı.

  • 2 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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    Uçakta unutulan bavulların satıldığı bir açık artırmaya katılan fenomen adamlar, bin dolarlık bütçeyle 10 tane bavul satın aldı.

  • 3 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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    Bavullardan 5'inin içini ItsYeBoi, diğer beşinin içini ise JustDustin açtı. Bavullardan birinin içerisinde Türk bayrağı ve çeşitli türk abur cuburları çıktı!

  • 4 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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    Peki oldukça ağır gözüken bavullardan değerli eşyalar çıktı mı? 

  • 5 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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    İlk bavulun içinden çıkanlar şöyle...

  • 6 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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  • 7 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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  • 8 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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    Sıra geldi ikinci bavula! 

  • 9 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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    İkinci bavulda pijama, terlik, ayakkabı gibi kıyafet ve aksesuarlar çıktı.

  • 10 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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  • 11 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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    Üçüncü bavul ise diğerlerinden farklıydı. Oldukça ağır görünen bavulun içerisinden dev bir çadır çıktı. 

  • 12 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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    Çadır, diğer bavulda yer alan eşyalara göre daha değerli olduğu için fenomenleri sevindirdi! 

  • 13 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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  • 14 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    14 | 60
  • 15 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    15 | 60
  • 16 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    16 | 60

    Bir sonraki bavul YouTube fenomenlerini adeta şoke etti. 

  • 17 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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    Ne yazık ki bavuldan değerli bir eşya çıkmadı!

  • 18 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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  • 19 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    19 | 60
  • 20 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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    Sıra geldi beşinci bavula. 

  • 21 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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    Bu bavul, diğerlerine nazaran daha büyüktü.

  • 22 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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    "JustDustin" ve "ItsYeBoi" büyük bir heyecanla bavulu açmaya koyuldu.

  • 23 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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    Bavulun üst kısmı havlularla kapatılmıştı. 

  • 24 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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  • 25 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    25 | 60
  • 26 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    26 | 60

    Bavulun içinden gözlük, 1.700 dolar değerinde GPS cihazı, USB bellek ve dizüstü bilgisayar çıktı! 

  • 27 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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  • 28 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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  • 29 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    29 | 60
  • 30 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    30 | 60
  • 31 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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  • 32 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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  • 33 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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  • 34 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    34 | 60
  • 35 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    35 | 60
  • 36 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    36 | 60
  • 37 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    37 | 60

    Sıra geldi "ItsYeBoi"nin 5 bavulundan çıkanlara... Ufak valizin içinde makyaj çantası ve giysiler haricinde kayda değer bir şey yoktu.

  • 38 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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  • 39 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    39 | 60
  • 40 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    40 | 60

    Bu bavulda çıkanlar ise bir hayli şaşırtıcıydı. 

  • 41 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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  • 42 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    42 | 60

    Bir hayli büyük gözüken bavulda bir sırt çantası vardı.

  • 43 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    43 | 60

    Ayrıca Türk kahve makinesi de bavuldan çıkan bir başka eşyaydı.

  • 44 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    44 | 60

    Bavuldan çıkan Türk bayrağı ve kahve makinesi, valizin bir Türk'e ait olabileceğini düşündürdü. 

  • 45 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    45 | 60
  • 46 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    46 | 60
  • 47 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    47 | 60
  • 48 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    48 | 60

    8. bavuldan çıkanlar ise şöyle...

  • 49 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    49 | 60
  • 50 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    50 | 60
  • 51 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    51 | 60
  • 52 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    52 | 60
  • 53 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    53 | 60

    9. bavul belki de içlerinde en ağır olanıydı. 

  • 54 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    54 | 60
  • 55 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    55 | 60
  • 56 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    56 | 60
  • 57 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
    57 | 60
  • 58 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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    İşte son bavuldan çıkanlar!

  • 59 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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  • 60 "JustDustin" ve "ItsYeBoi" bin dolarlık 10 kayıp bavulu inceledi
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YORUMLAR 17
  • Misafir 20 Nisan 2018 Cuma 12:03
    kayıp diye bir şey yoktur. almayan vazgeçmiştir.
  • Misafir 19 Nisan 2018 Perşembe 18:19
    Bu eşyaların sahipleri kesinlikle biliniyordur.Neden ilan edilmez,tlf edilmez,gönderilmez.
  • Misafir 20 Nisan 2018 Cuma 09:25
    öyle dediğin gibi olmuyor be kardeşim. havacılıkta herşeyin kuralı var.
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