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Bin yıllık kale zamana meydan okuyor

Erzurum’un Uzundere ilçesinde bin yıl önce yapıldığı tahmin edilen Engüzekkapı Kalesi bütünlüğünü koruyan nadir kalelerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor

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İHA
  • Bin yıllık kale zamana meydan okuyor

    Erzurum'un Uzundere ilçe sınırında bulunan Engüzekkapı Kalesi Türkiye üzerinde nadir görülen, bütünlüğünü korumuş kalelerden bir tanesi.
  • Bin yıllık kale zamana meydan okuyor

    İHA'nın haberine göre heybetiyle görenleri büyüleyen kalede hamam, fırın, değirmen, su kuyusu, yemekhane, mahzenler, tüneller ve ibadethane bulunuyor.
  • Bin yıllık kale zamana meydan okuyor

    Bagratlı Krallığı döneminde yapıldığı düşünülen kale bin yıldır ayakta duruyor. 2012 yılında küçük bir restorasyon yapılan kalenin tarihi tam olarak bilinmiyor.
  • Bin yıllık kale zamana meydan okuyor

    Kalenin devasa kuleleri, gözetleme alanları, haberleşme delikleri, birçok giriş çıkış kapısı ve okçu kuleleri bulunuyor. Kalenin alt kısmında mezarlık ve bir kilometre uzunluğunda yer altı tünelleri yer alıyor.
  • Bin yıllık kale zamana meydan okuyor

    Geniş bir alanda bulunan kale taş restorasyonu hiç yapılmamasına rağmen dimdik ayakta duruyor.
  • Bin yıllık kale zamana meydan okuyor

    Sağlam horasan harcı ve yığma taşlarla yapılan kale keşfedilmeyi bekliyor. 
  • Bin yıllık kale zamana meydan okuyor

    İlçede görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni Mehmet Baki kalenin tarihi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bin yıllık bir geçmişe sahip bu kale birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bölgeye gelen turistler yoğun ilgi gösteriyor. İçindeki yapısıyla görülmeye değer bir bölge” diye konuştu.

     

     
  • Bin yıllık kale zamana meydan okuyor

    *Haberin görselleri AA ve İHA tarafından servis edilmiştir. 

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