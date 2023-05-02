Bin yıllık kale zamana meydan okuyor

İlçede görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni Mehmet Baki kalenin tarihi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bin yıllık bir geçmişe sahip bu kale birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Bölgeye gelen turistler yoğun ilgi gösteriyor. İçindeki yapısıyla görülmeye değer bir bölge” diye konuştu.