AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'a yapacak çok işimiz var. Bunu yapmak için ufak bir pürüzümüz, eksik işimiz var onu halledeceğiz. 24 Haziran'dan itibaren 'durmak yok yola devam' diyeceğiz." dedi.

Binali Yıldırım, Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen AK Parti Fatih İlçe Teşkilatı sahur programında partililerle bir araya geldi.

Teşkilat mensuplarıyla birlikte sahur yapan Yıldırım, konuşmasında, Ramazan ayının milletin birliğine, dirliğine ve kardeşliğine vesile olmasını dilediğini belirtti.

Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"31 Mart'ta bir seçim gerçekleştirildi. İstanbul'da ilçelerde, büyükşehirde seçim yapıldı, Türkiye'nin her tarafında seçim yapıldı. Seçimler geçti, bütün Türkiye'de sonuçlar ortaya çıktı. İstanbul'da ilçelerde tamamlandı ama İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminde bildiğiniz gibi bir süreç yaşadık. Bunun sonrasında Yüksek Seçim Kurulu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin yenilenmesine karar verdi. Önümüzde 35 gün var. Zaman su gibi akıyor. 35 gün sonra tekrar sandığa gidiyoruz, bu yarım kalan işi tamamlıyoruz inşallah, hazır mısınız?"

"DAHA GÜZEL OLACAK"

31 Mart seçimlerinde Fatih Belediye Başkanı seçilen Ergün Turan'a verilen desteğe teşekkür eden Yıldırım, "Ergün beyle, Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde de beraber çalışmıştık. Her gidişin bir dönüşü vardır. İstanbul'dan çıktık, dolaştık döndük İstanbul'a geliyoruz." dedi.

Binali Yıldırım, Ergün Turan'ın Fatih Belediye Başkanı olarak görevine başladığına dikkati çekerek, "Biz de 23 Haziran'da inşallah, sizlerin de desteği ve gayretiyle bu işi hallediyoruz değil mi? Herşey daha güzel olacak mı? Daha güzel olacak. Hak yerini bulacak." ifadelerini kullandı.

"BU ŞEHRE HİZMET ETMEK BİZİM İÇİN İBADETTİR"

Fatih'in sıradan bir ilçe olmadığını kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:

"Fatih deyince İstanbul akla gelir. İstanbul'un hazineleri akla gelir. İstanbul'u nasıl tanıtacağız dediğimiz zaman Fatih akla gelir. Camiler, ecdadın bize miras bıraktığı eserler akla gelir. Bizim kültürümüz, bizim inancımız, medeniyetimiz akla gelir. Kadim İstanbul akla gelir. Bu şehre, bu beldeye hizmet etmek bizim için bir ibadettir."

Binali Yıldırım, İstanbul'un ve Türkiye'nin kardeşliğe ihtiyacı olduğunu kaydederek, "Evimiz, işimiz, geleceğimiz İstanbul. Onun için İstanbul'a yapacak çok işimiz var. Bunu yapmak için ufak bir pürüzümüz var, eksik işimiz var, onu halledeceğiz. 24 Haziran'dan itibaren 'durmak yok yola devam' diyeceğiz." şeklinde konuştu.

"BU TEŞKİLATA GÜVENİYORUM"

Ramazan ayının neredeyse yarısına gelindiğini ve zamanın çok çabuk geçtiğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan, ardından uzunca bir bayram, sonra gidiyoruz memlekete. Orada kalmıyoruz, geri geliyoruz. Geçen seferki gibi gidip orada kaldık mı işler gene sakata biner. Onun için ya gitmeyeceğiz ya da mehter marşıyla gideceğiz vals yapıp geri geleceğiz hızlı hızlı. Buradaki iş mühim. Tatil, memleket özlemi bir hafta daha bekleyebilir ama bu iş bir hafta daha beklemez. Sizlere güveniyorum. Bu teşkilata güveniyorum. Bu teşkilat 16 yıldır destan yazdı, bu sefer de destan yazacak İstanbul'da."