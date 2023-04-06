600 daireli sitedeki 'karot' tartışmasında ekipler numune almadan ayrıldı

"2013 YILINDA ALINAN KAROT ÖRNEKLERİ DÜŞÜK ÇIKTI"

60 bin TL alacak konusuna da değinen Kollu, "Benim burada herhangi bir menfaatim söz konusu değil. Zaten yüzde 40'a gelecek. Ben müteahhide, kendi binalarından yaptıktan sonra satış yetkisi isteyeceğimi söyledim. Ben burada bir ev sattığım zaman daireden 60 bin TL komisyon alacağımı söyledim. Ben emlakçıyım, bu benim hakkım. 2013 yılında alınan karot numuneleri 23 olması gerekirken düşük çıktı. Bir numune daha alınması durumunda sitede sonuçlara göre ya kentsel dönüşüme gidilecek ya da mühürleneceği söyleniyor. İstemeyenler ya kiraya çıkmaktan ya da kiraların ödenmeyeceğinden korkuyor. Ben onları da anlıyorum" dedi.