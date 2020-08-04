Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlik
ABONE OL

Binbaşı Kulaksız’ın failleri tutuklandı!

Muş’un Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit olduğu ve eşinin yaralandığı terör saldırısının faillerinden ve eylemi gerçekleştiren teröristlere yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız
İHA

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Şehit Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız 2020-1 Operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece “silahlı terör örgütüne üye olmak ve tasarlayarak adam öldürmek suçlarından” tutuklandı.

3 ŞÜPHELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İHA'da yer alan habere göre saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilen toplam 13 şüpheliden 3’ü çeşitli tarihlerde etkisiz hale getirilirken, gözaltına alınan 6 zanlının 3 Ağustos 2020 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ve 3 şüphelinin ise daha önceden cezaevine gönderildiği öğrenildi. Öte yandan 1 şüphelinin ise Suriye’de PKK/KCK/YPG saflarında firarda olduğu belirlenirken, yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika deprem! Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli verileri - Haberler
GÜNDEMAFAD: Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberler... Beyoğlu’nda silahlı kavga: Ağabeyini vurup kaçtı!
GÜNDEMBeyoğlu’nda silahlı kavga: Ağabeyini vurup kaçtı!
YKS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM 2020 Üniversite tercih işlemleri
GÜNDEMYKS tercihleri ne zaman başlıyor?
Son dakika haberler... Sevgilisini döverek katleden cani ablasını da darbetmiş!
GÜNDEMSevgilisini döverek katleden cani ablasını da ...
Cam silme bahanesiyle gasp girişim! 3 gözaltı - Haberler
GÜNDEMCam silme bahanesiyle gasp girişim!
Sinop'taki yangın 'ateş kuşu' ile kontrol altında
GÜNDEMSinop'taki yangın 'ateş kuşu' ile kontrol altında
Yeğenini kurtardı kendi boğuldu!
GÜNDEMSulama kanalında kahreden olay!
Yargıtay, sosyal medyadan "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan beraat kararını bozdu - Haberler
GÜNDEM'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunda emsal karar!
Aşure günü ne zaman, hangi tarihte? Aşure günü önemi nedir? 2020 Muharrem ayı tarihi
GÜNDEM2020 Aşure günü ne zaman?
HABER Daria Kyryliuk'un darp iddiasında flaş ayrıntı! 6 kez kapatılmış!
GÜNDEMDarp iddiasında flaş ayrıntı! 6 kez kapatılmış!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X