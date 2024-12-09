Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 tutuklama

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensubu şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalarda, İran'dan gelip Ağrı'dan ülkeye giriş yapan ve PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 1 şüpheli, beraber hareket ettiği belirlenen 4 şüpheli ile birlikte düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.