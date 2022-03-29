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2022 BİNGÖL İFTAR VE SAHUR SAATLERİ
1 02.04.2022 Cumartesi 04:31 05:55 12:27 16:00 18:49 20:08 2 03.04.2022 Pazar 04:29 05:53 12:26 16:01 18:50 20:09 3 04.04.2022 Pazartesi 04:27 05:52 12:26 16:01 18:51 20:10 4 05.04.2022 Salı 04:25 05:50 12:26 16:01 18:52 20:11 5 06.04.2022 Çarşamba 04:23 05:49 12:26 16:02 18:53 20:12 6 07.04.2022 Perşembe 04:22 05:47 12:25 16:02 18:54 20:13 7 08.04.2022 Cuma 04:20 05:46 12:25 16:02 18:55 20:15 8 09.04.2022 Cumartesi 04:18 05:44 12:25 16:03 18:56 20:16 9 10.04.2022 Pazar 04:16 05:43 12:24 16:03 18:56 20:17 10 11.04.2022 Pazartesi 04:15 05:41 12:24 16:03 18:57 20:18 11 12.04.2022 Salı 04:13 05:40 12:24 16:04 18:58 20:19 12 13.04.2022 Çarşamba 04:11 05:38 12:24 16:04 18:59 20:21 13 14.04.2022 Perşembe 04:09 05:37 12:23 16:04 19:00 20:22 14 15.04.2022 Cuma 04:07 05:35 12:23 16:04 19:01 20:23 15 16.04.2022 Cumartesi 04:06 05:34 12:23 16:05 19:02 20:24 16 17.04.2022 Pazar 04:04 05:32 12:23 16:05 19:03 20:26 17 18.04.2022 Pazartesi 04:02 05:31 12:23 16:05 19:04 20:27 18 19.04.2022 Salı 04:00 05:29 12:22 16:05 19:05 20:28 19 20.04.2022 Çarşamba 03:59 05:28 12:22 16:06 19:06 20:30 20 21.04.2022 Perşembe 03:57 05:27 12:22 16:06 19:07 20:31 21 22.04.2022 Cuma 03:55 05:25 12:22 16:06 19:08 20:32 22 23.04.2022 Cumartesi 03:53 05:24 12:21 16:06 19:09 20:33 23 24.04.2022 Pazar 03:52 05:23 12:21 16:07 19:10 20:35 24 25.04.2022 Pazartesi 03:50 05:21 12:21 16:07 19:11 20:36 25 26.04.2022 Salı 03:48 05:20 12:21 16:07 19:12 20:37 26 27.04.2022 Çarşamba 03:47 05:19 12:21 16:07 19:13 20:39
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 03:45 05:17 12:21 16:07 19:14 20:40 28 29.04.2022 Cuma 03:43 05:16 12:20 16:08 19:15 20:41 29 30.04.2022 Cumartesi 03:42 05:15 12:20 16:08 19:16 20:43 30 01.05.2022 Pazar 03:40 05:14 12:20 16:08 19:17 20:44
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 05:51
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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