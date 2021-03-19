Binlerce yolcunun beklediği tarih belli oldu

TCDD Taşımacılık, 1 yıl önce koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında bölgesel ve ana hat trenlerin seferlerini durdurmuştu.

Genel Müdürlük, bölgesel hatlarda seferleri başlatmak üzere yürüttüğü çalışmayı tamamladı. Bölgesel trenlerin, 20 Mart’tan itibaren sefere başlatılması kararlaştırıldı. Gerekli hazırlık yapıldı.

BİRİMLER BİLGİLENDİRİLDİ

TCDD Taşımacılık, ilgili birimleri bölgesel tren sefer günü ve saatlerine ilişkin olarak bilgilendirdi. Buna göre Adana-Mersin, Mersin-Islahiye, Halkalı-Kapıkule, Karabük-Zonguldak, Zonguldak-Gökçebay, Adapazarı-Pendik, Basmane-Denizli, Basmane-Aydın, Söke-Denizli, Basmane-Tire, Sincan-Polatlı, Polatlı-Ankara bölgesel trenleri, Cumartesi günü sefere başlayacak.

Batman-Diyarbakır bölgesel treni, 22 Mart Pazartesi günü ilk seferini yapacak.

BİLET FİYATI DEĞİŞMEDİ

Kaynaklar, bilet fiyatlarının değişmediğini belirterek, “Yüksek hızlı trenlerde ve bölgesel trenlerde bilet fiyatlarında şu aşamada bir değişiklik söz konusu değil” dedi.

Bölgesel tren biletleri, TCDD gişelerinden trenin hareketinden 5 dakika öncesine kadar satın alınabilecek.