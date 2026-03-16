‘Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin’ turneye çıkıyor
Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşaner, Süleyman Kara ve Ümit Beste Kargın'ın rol aldığı 'Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin' oyunu 10 Nisan Cuma Eskişehir Vehbi Koç, 12 Nisan Pazar Adana Pgm'de seyircilerle buluşacak
BKM yapımı, 2026 sezonunun en dikkat çeken tiyatro oyunlarından biri olan ‘Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin’ in turnesi başlıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla merak uyandıran oyun, turnesinin ilk ayağına İstanbul Anadolu Yakası’ndan başlıyor. Oyun, 31 Mart’ta Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.
Evrim Yağbasan’ın kaleme aldığı ‘Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin’, trajikomik bir aile hesaplaşmasını sahneye taşırken; bastırılmış duygular, yüzleşmeler, çok kahkaha ve beklenmedik sürprizlerin iç içe geçtiği çarpıcı bir oyun olarak seyirci karşısına çıkıyor.