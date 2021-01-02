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Bir Annenin Günahı neden yok? Bir Annenin Günahı bitti mi?

Başrollerinde Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas, Pamir Pekin'in yer aldığı Bir Annenin Günahı dizisinin yeni bölümü bu akşam yok. Bir Annenin Günahı neden yok? Bir Annenin Günahı yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen detaylar...

Bir Annenin Günahı neden yok? Bir Annenin Günahı bitti mi?

Bir Annenin Günahı dizisi her Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında seyircilerle buluşuyordu. Kanal D yayın akışına bakan diziseverler yabancı sinema filmlerinin yayınlanacağını öğrendi. Peki Bir Annenin Günahı neden yok? Bir Annenin Günahı yeni bölüm ne zaman? İşte Kanal D yayın akışı...

BİR ANNENİN GÜNAHI YENİ BÖLÜM NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Bir Annenin Günahı yeni bölümü bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmadığı tahmin ediliyor. Öte yandan dizinin yeni bölümünün geçen hafta da ekranana gelmemiş olması nedeniyle "Bir Annenin Günahı bitti mi?" sorusu gündeme geldi.

Bir Annenin Günahı dizisinin reytinglerde istenen grafiği yakalayamadığı için final kararı alındığı iddia ediliyor.

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