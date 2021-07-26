Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Nedir
ABONE OL

Bir arada ne demek, nasıl yazılır? Bir arada birleşik mi yazılır, ayrı mı? TDK'ya göre bir arada yazılışı

Türkçe'de bazı ses olayları bazı kelimelerin birleşik bazı kelimelerin ise ayrı yazılmasına neden oluyor. Türk diliyle ilgili en çok araştırılan konuların başında yazım hataları geliyor. Yazımı en çok merak edilen kelimelerden biri de "bir arada" kelimesi. Bir arada nasıl yazılır? Bir arada birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır? TDK'ya göre bir arada yazımı

Bir arada ne demek, nasıl yazılır? Bir arada birleşik mi yazılır, ayrı mı? TDK'ya göre bir arada yazılışı

Birarada mı yazılır, bir arada mı? sorusu araştırılıyor. TDK sözlüğüne göre bir arada kelimesinin anlamı ve yazılışı merak konusu oldu. İşte Türk Dil Kurumu'na göre bir arada kelimesinin yazımı...

TDK'YA GÖRE BİR ARADA NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "bir arada" ayrı yazılıyor.

Bazı örneklerde görülen "birarada" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Zarf olarak kullanılan "bir arada" kelimesinin TDK'ya göre anlamı ise şöyle:

Toplu bir durumda, birlikte, toplu olarak:
"Bir arada yaşayış, akrabalık kadar kuvvetli bir tesanüt yaratabilir." - Cemil Meriç

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Birbiri ne demek, nasıl yazılır? Birbiri birleşik mi yazılır, ayrı mı? TDK'ya göre birbiri yazılışı
NEDİR TDK'ya göre birbiri nasıl yazılır?
Eid mubarak ne demek, anlamı ne? Eid mubarak hangi dil, arapça mı?
NEDİR Eid mubarak ne demek, anlamı ne?
Kıbrıs Barış Harekatı nedir? Kıbrıs Barış Harekatı kaç yılında oldu, parolası ve sonuçları ne?
NEDİR Kıbrıs Barış Harekatı nedir, parolası ve sonuçları ...
Srebrenitsa Katliamı nedir? Srebrenitsa Katliamı ne zaman oldu? İşte tarihte Srebrenitsa Katliamı
NEDİR Srebrenitsa Katliamı nedir?
Arveles nedir? Arveles ne için kullanılır?
NEDİR Arveles nedir?
Kanal İstanbul projesinin temeli atıldı! Kanal İstanbul nedir? Kanal İstanbul amacı nedir?
NEDİR Kanal İstanbul'un temeli atıldı!
Orhan ne demek? Orhan isminin anlamı nedir?
NEDİR Orhan ne demek?
İsrail’in yeni Başbakanı Naftali Bennett'ten Merkel'e davet
NEDİR Bennett-Merkel görüşmesi
Udi Hindi Yağı nedir? Udi Hindi Yağı faydaları neler?
NEDİR Udi Hindi Yağı nedir?
Aleyna Çakır davası ertelendi! Aleyna Çakır davası nedir?
NEDİR Aleyna Çakır davası nedir?