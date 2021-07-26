Birarada mı yazılır, bir arada mı? sorusu araştırılıyor. TDK sözlüğüne göre bir arada kelimesinin anlamı ve yazılışı merak konusu oldu. İşte Türk Dil Kurumu'na göre bir arada kelimesinin yazımı...

TDK'YA GÖRE BİR ARADA NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "bir arada" ayrı yazılıyor.

Bazı örneklerde görülen "birarada" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Zarf olarak kullanılan "bir arada" kelimesinin TDK'ya göre anlamı ise şöyle:

Toplu bir durumda, birlikte, toplu olarak:

"Bir arada yaşayış, akrabalık kadar kuvvetli bir tesanüt yaratabilir." - Cemil Meriç