Bir dev daha Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor - Fenerbahçe Haberleri

Bir dev daha Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor - Fenerbahçe Haberleri

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Daha çok sol bek pozisyonu için düşünülen Ferdi'nin sağ bekte de oynayabilmesi, Milan'ın transferde ısrarcılığını artırırken, Ocak transfer döneminde milli yıldız için ciddi bir şekilde masaya oturması bekleniyor.