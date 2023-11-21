Bir dev daha Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor
Serie A ekibi Milan bek pozisyonunda kadrodaki eksiklik nedeniyle, gündemine Ferdi Kadıoğlu'nu aldı! Ocak transfer döneminde milli yıldız için ciddi bir şekilde masaya oturması bekleniyor. İşte detaylar
Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'na talipler artıyor.
İtalya basınında Radio Rossonera'nın haberine göre, Serie A ekibi Milan bek pozisyonunda kadrodaki eksiklik nedeniyle, gündemine Ferdi Kadıoğlu'nu aldı.
Daha çok sol bek pozisyonu için düşünülen Ferdi'nin sağ bekte de oynayabilmesi, Milan'ın transferde ısrarcılığını artırırken, Ocak transfer döneminde milli yıldız için ciddi bir şekilde masaya oturması bekleniyor.