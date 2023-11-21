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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Bir dev daha Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor - Fenerbahçe Haberleri

        Bir dev daha Ferdi Kadıoğlu'nu istiyor

        Serie A ekibi Milan bek pozisyonunda kadrodaki eksiklik nedeniyle, gündemine Ferdi Kadıoğlu'nu aldı! Ocak transfer döneminde milli yıldız için ciddi bir şekilde masaya oturması bekleniyor. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 14:21 Güncelleme: 21.11.2023 - 14:21
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        Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu'na talipler artıyor.

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        İtalya basınında Radio Rossonera'nın haberine göre, Serie A ekibi Milan bek pozisyonunda kadrodaki eksiklik nedeniyle, gündemine Ferdi Kadıoğlu'nu aldı.

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        Daha çok sol bek pozisyonu için düşünülen Ferdi'nin sağ bekte de oynayabilmesi, Milan'ın transferde ısrarcılığını artırırken, Ocak transfer döneminde milli yıldız için ciddi bir şekilde masaya oturması bekleniyor.

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        Milan bek transferinde Ferdi dışında da alternatiflere yönelirken, kısa süre için görüşmelere başlayarak eksiği gidermeyi planlıyor.

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        Bu sezon 24 yaşındaki Ferdi, sarı-lacivertli forma ile 18 resmi maça çıkarken takımına 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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