Bir döneme damga vuran birinci şube yıkıldı

Türk emniyet teşkilatının en önemli yerlerinden biri olan İstanbul’daki Gayrettepe İl Emniyet Müdürlüğü’nün hizmet binasının 10 katlı yeri anılarıyla yıkıldı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 1960’lı yıllarda Gayrettepe’deki bulunan 10 katlı binada yer alıyordu. İl emniyet müdürünün makam yerinin de yer aldığı binada birçok önemli birim bulunuyordu.

BİRİNCİ ŞUBE OLARAK ÜNLENDİ O dönemler Gayrettepe’deki bu binada yer alan en önemli birim siyasi şube ve terör şube müdürlükleriydi. Özellikle 12 Eylül 1980 darbesinin ardından İstanbul’da yaşanan gözaltılar Gayrettepe’deki bu binaya getiriliyordu. REKLAM

Sıkıyönetim dönemindeki gözaltılar bir aydan fazla tutuluyordu. Çok konuşulan o dönemdeki bu yer için ‘Birinci Şube ‘ deniliyordu. İstanbul Emniyeti, siyasi ve terör şubesinin bulunduğu bu yere ‘Birinci Şube’ diye isim vermişti. Asayiş olaylarına bakan cinayet masası, hırsızlık masası gibi birimlerin yer aldığı Asayiş Şube Müdürlüğü ise Sansaryan Han’da bulunuyordu. Bu şubeye de ‘İkinci Şube’ deniliyordu.

EMNİYET BİNASI VATAN’A TANIŞTI İkinci şube yani Asayiş Şube Müdürlüğü daha sonra 1988 yılında Gayrettepe’deki ikinci şubenin karşısında kurulan yeni binaya taşındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ana merkezi olan Gayrettepe’deki birinci şube ise 1994 yılında Fatih’te Vatan Caddesi üzerinde yaptırılan emniyet müdürlüğü binasına taşındı. Birinci Şube olarak bilinen 10 katlı yere ‘Olay Yeri İnceleme’, ‘Trafik Şube Müdürlüğü’ gibi birimler taşındı. REKLAM

CÜNEYT ARKIN’IN MEŞHUR FİLMİ 'KOMİSER KEMAL'İN YERİ İstanbul Emniyeti'nin bu önemli binası Yeşilçam içinde önemli yer edindi. Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın’ın ‘Komiser Kemal’ filminin bir bölümü Gayrettepe’nin bu ünlü binasında çekildi. Serdar Gökhan ve Kemal Sunal’ın filmlerinde de yer alan bu ünlü polis merkezi, bir döneme böylece damga vurdu.

EMNİYET TAŞINDI ANILARIYLA YIKILDI Bir döneme damga vuran Gayrettepe’deki Birinci Şube artık anılarıyla toprağa gömüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Hasdal'a yapılması planlanan yeni yerleşkesi ile ilgili çalışmaları üzerine o bina boşaltıldı. REKLAM