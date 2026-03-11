Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Resim 'Bir Hezarfenin İzleri' sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta

        'Bir Hezarfenin İzleri' sergisi Kazlıçeşme Sanat’ta

        "Bir Hezarfenin İzleri; Ahmet Yakupoğlu, Kütahya'dan İstanbul'a, Görsel Sanatlardan Musikîye" başlıklı sergi 17 Mayıs'a kadar Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat'ta sanatseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 13:26 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Bir Hezarfenin İzleri' sergisi Kazlıçeşme Sanat'ta

        Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat, önemli bir sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Özel Ahmet Yakupoğlu Müzesinin katkılarıyla hazırlanan ‘Bir Hezarfenin İzleri; Ahmet Yakupoğlu, Kütahya’dan İstanbul’a, Görsel Sanatlardan Musikîye” başlıklı sergi 'Suyun Ressamı' olarak anılan Ahmet Yakupoğlu’nun resimlerini bir araya getiriyor. Küratörlüğünü Erkan Doğanay’ın yaptığı sergide Yakupoğlu'nun birçok eseri ilk kez sergileniyor. Resim, minyatür ve musikî alanlarında eserler üreten Ahmet Yakupoğlu'nun sanatçı karakterine dair ipuçlarının yer aldığı eserler 17 Mayıs tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

        REKLAM
        Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy
        Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy

        Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, tarihi, kültürü, resmi, musiki sevenleri Kazlıçeşme Sanat’a, bu güzel sergiyi görmeye davet ettiklerini belirtip şunları söyledi: "Ahmet Yakupoğlu, 1945 yılında Güzel Sanatlar Feyhaman Duran Atölyesinden mezun olduktan sonra Kütahya’ya dönüyor. Süheyl Ünver’e bağlanıyor. Çok sayıda resmi var. Birçok şehri belgesel gibi kaydediyor. Aynı zamanda neyzen. Tüm sanatseverleri hezarfen bir sanatçının, ressamın sergisini görmeye davet ediyoruz..."

        Sanat tarihine çok yönlü kimliğiyle özgün bir imza bırakan, ressam, neyzen, minyatür ve tezhip sanatçısı Ahmet Yakupoğlu özellikle İstanbul’un Üsküdar’ını, Boğaziçi’ni ve Anadolu yakası kıyılarını, Üsküdarlı Hoca Ali Rıza Bey’in izinden giderek büyük bir sadakat, dikkat ve sevgiyle ele almış. Uzmanlar, Yakupoğlu'nun açık havada, doğrudan gözleme dayalı ve anlık izlenimleri esas alan bu yaklaşım, yalnızca manzara üretimine indirgenemeyeceğini söylüyor: "Aynı zamanda İstanbul’un hızla dönüşen ve kaybolmaya yüz tutan estetik, mimari ve kültürel değerlerinin resim aracılığıyla kayıt altına alınması anlamına gelir."

        Bu köklü manzara geleneğini Anadolu’ya da taşıyan Yakupoğlu, başta Kütahya olmak üzere pek çok Anadolu kentini aynı estetik hassasiyetle resmetmiş; şehirleri, sokakları, evleri ve tabiatı görsel bir bellek unsuru hâline getirerek kültürel mirasın sürekliliğine katkı sunmuş. Sergi yaklaşık üç bin eseri olduğu düşünülen sanatçının retrospektifinden bir seçkiyi içeriyor.

        REKLAM

        Ahmet Yakupoğlu, Türk sanat tarihinde yalnızca bir ressam olarak değil; aynı zamanda bir minyatür sanatçısı, musikişinas, neyzen, çalgı yapımcısı ve restorasyon gibi alanlarda çok sayıda üretim yapan çok yönlü bir kültür insanı kimliğiyle özel bir yer teşkil ediyor. Onun sanatsal üretimi, modernleşme sürecinde geleneğin nasıl sürdürülebileceğine dair nadir ve tutarlı örneklerden birini oluşturuyor. Bu sergi, Yakupoğlu’nun sanatını disiplinler arası bir bütünlük içinde ele almayı ve onun estetik dünyasını farklı yönleriyle görünür kılmayı amaçlıyor.

        AHMET YAKUPOĞLU KİMDİR?

        1920’da Kütahya’da doğan Ahmet Yakupoğlu, ortaöğrenimini burada tamamladıktan sonra Süheyl Ünver’in yönlendirmesiyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Akademisinde Feyhaman Duran atölyesinde resim eğitimi alarak 1945’te mezun oldu. Tezhip, minyatür ve klasik Türk musikisiyle de ilgilenen Yakupoğlu, neyzen Halil Dikmen’in ney talebesi oldu. Paris’te sergi açabilecek düzeyde bir ressam olmasına rağmen Kütahya’ya dönerek şehrin tabiatını, tarihî dokusunu ve mimarisini resimlerinde belgeledi; “suların ressamı” olarak anıldı. Türk musikisi çalışmalarına öncülük etti, pek çok öğrenci yetiştirdi, rebabı yeniden canlandırdı. Kütahya Müzesi’nin kuruluşuna katkı sundu, Çinili Cami’nin proje ve inşasında aktif rol aldı, yoğun ağaçlandırma ve restorasyon çalışmalarına katıldı. Binlerce esere imza atan sanatçı, eserlerinin önemli bir bölümünü Dumlupınar Üniversitesi’ne bağışladı. Tevazusu ve kültür hizmetleriyle tanınan Yakupoğlu, 2 Ekim 2016’da Kütahya’da vefat etti

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sultangazi'de kemerli yumruklu trafik kavgası kamerada

        SULTANGAZİ'de iftar saatinde trafikte yaşanan kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı. İlk kavga karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya ile caddede ilerleyen hafifr ticari araç sürücüsü arasında çıktı. ,(DHA)

        #Kazlıçeşme Sanat
        #Zeytinburnu Belediyesi
        #Ahmet Yakupoğlu
        #Ömer Arısoy
        #resim
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Savaş nasıl sona erecek?
        Savaş nasıl sona erecek?
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        Dünyanın ilk tam beyin emülasyonu
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        24 milyon TL'lik Kuyumcukent soygununda sıcak gelişme!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"