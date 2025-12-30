Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Müzik 'Bir Hikâye Bir Şarkı' New York'ta

        'Bir Hikâye Bir Şarkı' New York'ta

        Oyuncu Derya Beşerler ile Gripin grubunun solisti Birol Namoğlu 'Bir Hikâye Bir Şarkı' ile 31 Aralık'ta ilk kez New York'ta olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2025 - 14:11 Güncelleme: 30.12.2025 - 14:11
        'Bir Hikâye Bir Şarkı' New York'ta
        Kariyerlerine oyunculuk ve müzik alanında başarıyla devam eden ünlü çiftin geniş bir dinleyici ve izleyici kitlesine ulaşan 'Bir Hikâye Bir Şarkı' isimli projeleri, ilk kez kıtalar arası bir yolculuk yapacak.

        Türk sanat müziğinden rock'a, doksanlar pop şarkılarına uzanan bir yelpazede; oyuncu Derya Beşerler, şarkıların etkileyici hikâyelerini anlatacak Birol Namoğlu ise seslendirecek.

        Proje, yeni yıla özel sunumuyla 31 Aralık’ta ilk kez New York’ta misafirleriyle buluşacak. Özenle seçilen şarkıların hikayelerine kendi anı ve atışmalarını da ekleyecek olan çift, gösteride eğlence, müzik ve bilinmeyen hikayeleri yine bir potada eritecek.

        #Birol Namoğlu
        #Zeynep Beşerler
        #new york
