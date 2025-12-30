'Bir Hikâye Bir Şarkı' New York'ta

Kariyerlerine oyunculuk ve müzik alanında başarıyla devam eden ünlü çiftin geniş bir dinleyici ve izleyici kitlesine ulaşan 'Bir Hikâye Bir Şarkı' isimli projeleri, ilk kez kıtalar arası bir yolculuk yapacak.

Türk sanat müziğinden rock'a, doksanlar pop şarkılarına uzanan bir yelpazede; oyuncu Derya Beşerler, şarkıların etkileyici hikâyelerini anlatacak Birol Namoğlu ise seslendirecek.

Proje, yeni yıla özel sunumuyla 31 Aralık’ta ilk kez New York’ta misafirleriyle buluşacak. Özenle seçilen şarkıların hikayelerine kendi anı ve atışmalarını da ekleyecek olan çift, gösteride eğlence, müzik ve bilinmeyen hikayeleri yine bir potada eritecek.