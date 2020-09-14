Bir koca vahşeti daha! Defalarca bıçakladı

İHA

Malatya'da tartıştığı eşi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Karagöz Caddesi TOKİ konutları mevkiindeki evinde eşi Döndü G. (30) ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan A.G. (34) dehşet saçtı. Cani koca, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı kadın Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, A.G.'yi suç aleti ile yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan Döndü G. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Emniyette yapılan işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan A.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.