Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bir muhabbet kuşu sahiplenmeden önce bilinmesi gerekenler

        Sadece yem vermek yetmez! Muhabbet kuşu bakımında kritik noktalar

        Sevimli görünümleriyle kalpleri fetheden muhabbet kuşları, aslında düşündüğünüzden çok daha hassas ve ilgiye ihtiyaç duyan canlılar. Onların dünyasını yakından tanımaya hazır olun.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2026 - 09:30
        Muhabbet kuşlarının şaşırtan dünyası

        Sosyal, zeki ve oldukça hassas olan muhabbet kuşları, doğru bakım sağlandığında uzun yıllar keyifli bir arkadaş olabilir. Ancak bunun için bazı önemli kurallara dikkat etmek şart.

        MUHABBET KUŞLARI HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN HER ŞEY

        Evcil hayvanlar arasında en çok tercih edilen türlerden biri olan Muhabbet kuşu, sevimli görünümü, konuşma yeteneği ve sosyal yapısıyla dikkat çekiyor. Ancak bu küçük dostlar hakkında doğru bilinen birçok yanlış var. İşte muhabbet kuşlarına dair en kapsamlı rehber…

        MUHABBET KUŞLARININ KÖKENİ VE DOĞAL YAŞAMI

        Muhabbet kuşlarının ana vatanı Avustralya’dır. Doğada sürüler halinde yaşayan bu kuşlar, geniş alanlarda özgürce uçarak yaşamlarını sürdürür. Kurak iklimlere oldukça dayanıklıdırlar ve su buldukları alanlarda hızla çoğalabilirler.

        REKLAM

        Ev ortamında beslenen muhabbet kuşlarının sağlıklı olması için bu doğal yaşam alışkanlıklarının mümkün olduğunca taklit edilmesi gerekir.

        KARAKTERLERİ VE DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ

        Muhabbet kuşları son derece sosyal ve zeki canlılardır.

        Yalnız kaldıklarında mutsuz olabilirler.

        Sahipleriyle bağ kurmayı severler ve zamanla onların ses tonlarını bile tanıyabilirler.

        Öne çıkan özellikleri:

        Sahiplerine karşı bağlılık

        Taklit yeteneği (konuşma öğrenebilirler)

        Oyun oynamayı sevmeleri

        İlgi görmediklerinde strese girebilmeleri

        KONUŞMA YETENEĞİ: HER MUHABBET KUŞU KONUŞUR MU?

        En çok merak edilen konulardan biri de konuşma meselesidir. Erkek muhabbet kuşları genellikle dişilere göre daha iyi konuşur. Ancak her kuş konuşacak diye bir kural yoktur.

        Konuşma yeteneğini etkileyen faktörler:

        Yaş (gençken öğrenmeleri daha kolaydır)

        İlgi ve tekrar

        Sahip ile kurulan bağ

        Ortamın sessizliği

        Sabır ve düzenli tekrar ile bazı muhabbet kuşları onlarca kelime öğrenebilir.

        REKLAM

        BESLENME: SADECE YEM YETMEZ!

        Muhabbet kuşlarının sağlıklı olması için tek tip beslenme yeterli değildir. Sadece hazır yemle beslenen kuşlarda vitamin eksiklikleri görülebilir.

        Sağlıklı bir beslenme için:

        Kaliteli kuş yemleri

        Taze sebzeler (marul, havuç, brokoli)

        Meyveler (elma, muz – ölçülü)

        Vitamin takviyeleri

        Temiz ve günlük değiştirilen su

        Avokado, çikolata ve tuzlu yiyecekler kuşlar için zehirlidir.

        KAFES SEÇİMİ VE YAŞAM ALANI

        Kafes, muhabbet kuşunun dünyasıdır. Bu yüzden ne kadar geniş ve konforlu olursa o kadar iyi olur.

        Dikkat edilmesi gerekenler:

        Geniş ve yatay kafes tercih edilmeli

        Tünekler doğal malzemeden olmalı

        Oyuncaklar bulunmalı (ama abartılmamalı)

        Kafes cereyansız bir yerde olmalı

        Güneş ışığı alan ama direkt güneşte kalmayan bir konum seçilmeli

        TEMİZLİK VE BAKIM RUTİNİ

        Muhabbet kuşlarının sağlığı için hijyen çok önemlidir.

        REKLAM

        Yapılması gerekenler:

        Kafes haftada en az 1 kez temizlenmeli

        Yemlik ve suluklar her gün yıkanmalı

        Kuşlar haftada 1-2 kez banyo yapabilmeli

        Tüy dökme dönemlerinde ekstra bakım sağlanmalı

        HASTALIK BELİRTİLERİ: NE ZAMAN ENDİŞELENMELİ?

        Kuşlar hastalıklarını gizleme eğilimindedir. Bu yüzden küçük değişiklikler bile önemlidir.

        Dikkat edilmesi gereken belirtiler:

        Halsizlik ve kabarma

        İştahsızlık

        Sürekli uyuma

        Nefes alırken zorlanma

        Tüylerde matlaşma

        Bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden veteriner desteği alınmalıdır.

        MUHABBET KUŞU ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

        Yeni bir kuş sahiplenmeden önce bazı kriterlere dikkat etmek gerekir:

        Gözleri parlak ve canlı olmalı

        Tüyleri kabarık olmamalı

        Hareketli ve enerjik olmalı

        Burun çevresi temiz olmalı

        Çok genç ya da çok yaşlı olmamasına dikkat edilmeli

        REKLAM

        MUHABBET KUŞLARIYLA SAĞLIKLI BİR BAĞ KURMANIN YOLLARI

        Kuşunuzla güçlü bir bağ kurmak için:

        Onunla her gün konuşun

        Korkutmadan yaklaşın

        Elinize alışması için sabırlı olun

        Ona zaman ayırın

        Oyunlar oynayın

        Unutmayın, muhabbet kuşları sevgiyle büyür ve ilgi gördükçe daha mutlu olur.

        KÜÇÜK AMA BÜYÜK SORUMLULUK

        Muhabbet kuşları küçük boyutlarına rağmen büyük bir sorumluluk gerektirir. Doğru bakım, beslenme ve ilgi ile bu sevimli canlılar yıllarca sizinle sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürebilir.

        Onlara sadece bir kafes değil, aynı zamanda sevgi dolu bir yaşam sunmak gerekir.

        Görsel Kaynak: istockphoto

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'dan İsrail'e misilleme

        İran'ın İsrail'e misilleme olarak fırlattığı füzeler Kudüs semalarında görüntülendi  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Trump'ı durdurun!"
        "Trump'ı durdurun!"
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        İstanbul'da sabah yaşandı! 'Yol vermem' cinayeti!
        "Bodrum' beni bozdu"
        "Bodrum' beni bozdu"
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Aleyna'ya soruldu: Olay yerinin konumunu sevgiline attın mı?
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Emekliler için emlak vergisi rehberi
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı!
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        "Ne korktum ne de kaçtım"
        Toplu taşımayı bedava yaptılar
        Toplu taşımayı bedava yaptılar
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        Müziği sevenler de sevmeyenler de bunları bilmeli!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Annesini darp ederken araya giren karısını öldürdü!
        Maliye'den sıkı takip
        Maliye'den sıkı takip
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Direksiyon sınavında saldırı! 2 kişi yakalandı
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Anne katili avukata ağırlaştırılmış müebbet
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Bakan Çiftçi'den polislerin mesai saatlerine ilişkin açıklama
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!
        Yanan araçtan insan kemikleri çıktı!