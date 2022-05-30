Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fındık Kurdu Berna büyüdü! Bir Şarkısın Sen Berna Karagözoğlu'nu bir de şimdi görün!

Bir dönemin severek izlenen Bir Şarkısın Sen programına katılan Fındık Kurdu lakaplı Berna Karagözoğlu büyüdü, şimdilerde güzel bir genç kız oldu. Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un sunuculuğunu üstlendiği Bir Şarkısın Sen yarışmasına 9 yaşındayken katılan Berna Karagözoğlu'nun son hali herkesi şaşırttı. İşte, Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu son hali...

ABONE OL
  • 01
    Bir Şarkısın Sen programıyla adını duyurmuştu! Fındık Kurdu Berna büyüdü! Bir Şarkısın Sen Berna Karagözoğlu'nu bir de şimdi görün!

    Bir Şarkısın Sen adlı yarışma programıyla adını duyuran Berna Karagözoğlu büyüdü.
  • 02
    Bir Şarkısın Sen programıyla adını duyurmuştu! Fındık Kurdu Berna büyüdü! Bir Şarkısın Sen Berna Karagözoğlu'nu bir de şimdi görün!

    Fındık Kurdu lakabıyla tanınan Karagözoğlu programa 9 yaşındayken katıldı. 
  • 03
    Bir Şarkısın Sen programıyla adını duyurmuştu! Fındık Kurdu Berna büyüdü! Bir Şarkısın Sen Berna Karagözoğlu'nu bir de şimdi görün!

    Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un sunuculuğunu üstlendiği Bir Şarkısın Sen programı 2009 yılında yayınlandı.
  • 04
    Bir Şarkısın Sen programıyla adını duyurmuştu! Fındık Kurdu Berna büyüdü! Bir Şarkısın Sen Berna Karagözoğlu'nu bir de şimdi görün!

    Programa damgasını vuran Berna, son haliyle gündeme geldi.
  • 05
    Bir Şarkısın Sen programıyla adını duyurmuştu! Fındık Kurdu Berna büyüdü! Bir Şarkısın Sen Berna Karagözoğlu'nu bir de şimdi görün!

    Fındık Kurdu, şimdilerde çok güzel bir genç kız oldu. 
  • 06
    Bir Şarkısın Sen programıyla adını duyurmuştu! Fındık Kurdu Berna büyüdü! Bir Şarkısın Sen Berna Karagözoğlu'nu bir de şimdi görün!

    İşte, Bir Şarkısın Sen Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu son hali...
  • 07
    Bir Şarkısın Sen programıyla adını duyurmuştu! Fındık Kurdu Berna büyüdü! Bir Şarkısın Sen Berna Karagözoğlu'nu bir de şimdi görün!

    BİR ŞARKISIN SEN BERNA KARAGÖZOĞLU KİMDİR?

    Berna Karagözoğlu 1999 yılında dünyaya geldi. 
  • 08
    Bir Şarkısın Sen programıyla adını duyurmuştu! Fındık Kurdu Berna büyüdü! Bir Şarkısın Sen Berna Karagözoğlu'nu bir de şimdi görün!

    Aslen Kastamonu'lu olan Berna, Bir Şarkısın Sen yarışması ile hafızalara kazındı.
  • 09
    Bir Şarkısın Sen programıyla adını duyurmuştu! Fındık Kurdu Berna büyüdü! Bir Şarkısın Sen Berna Karagözoğlu'nu bir de şimdi görün!

    Kastamonu Kuzeykent Anadolu Lisesi'nde eğitim alan Karagözoğlu Fındık Kurdu lakabıyla adını geniş kitlelere duyurdu.
  • 10
    Bir Şarkısın Sen programıyla adını duyurmuştu! Fındık Kurdu Berna büyüdü! Bir Şarkısın Sen Berna Karagözoğlu'nu bir de şimdi görün!

    Bir Şarkısın Sen Fındık Kurdu Berna Karagözoğlu şimdilerde Youtube hesabında eski şarkıların cover'larını yapıyor.
  • 11
    Bir Şarkısın Sen programıyla adını duyurmuştu! Fındık Kurdu Berna büyüdü! Bir Şarkısın Sen Berna Karagözoğlu'nu bir de şimdi görün!
  • 12
    Bir Şarkısın Sen programıyla adını duyurmuştu! Fındık Kurdu Berna büyüdü! Bir Şarkısın Sen Berna Karagözoğlu'nu bir de şimdi görün!
  • 13
    Bir Şarkısın Sen programıyla adını duyurmuştu! Fındık Kurdu Berna büyüdü! Bir Şarkısın Sen Berna Karagözoğlu'nu bir de şimdi görün!
  • 14
    Bir Şarkısın Sen programıyla adını duyurmuştu! Fındık Kurdu Berna büyüdü! Bir Şarkısın Sen Berna Karagözoğlu'nu bir de şimdi görün!
  • 15
    Bir Şarkısın Sen programıyla adını duyurmuştu! Fındık Kurdu Berna büyüdü! Bir Şarkısın Sen Berna Karagözoğlu'nu bir de şimdi görün!
  • 16
    Bir Şarkısın Sen programıyla adını duyurmuştu! Fındık Kurdu Berna büyüdü! Bir Şarkısın Sen Berna Karagözoğlu'nu bir de şimdi görün!
  • 17
    Bir Şarkısın Sen programıyla adını duyurmuştu! Fındık Kurdu Berna büyüdü! Bir Şarkısın Sen Berna Karagözoğlu'nu bir de şimdi görün!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.