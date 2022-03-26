SURVİVOR'DA BİR DİSKALİFİYE ŞOKU DAHA!

Survivor yeni bölüm fragmanında konseyde Acun Ilıcalı Ünlüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Ilıcalı konseyde "Önemli bir konuyla başlayacağım o da Barış'ın sakatlığı. Senin durumunun geleceğinde bir belirsizlik var. Şimdi bunları değerlendirerek istersen ayrılabilirsin o yüzden şindi seni dinlemek istiyorum." açıklamasında bulundu.