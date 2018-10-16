Bir Umut Yeter dizisi, 4. yeni bölümü ile Cumartesi akşamı Kanal D'de izleyicileriyle buluşacak. Kanal D'de yayınlanacak olan Bir Umut Yeter dizisinin son bölüm özeti merak ediliyor. İşte, Bir Umut Yeter dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüme dair detaylar...

BİR UMUT YETER 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR UMUT YETER SON BÖLÜM ÖZETİ

Yılmaz Umut’u gerçek annesinden koparması nedeniyle vicdan azabı duyar ve en sonunda Elif tüm gerçekleri öğrenir!

Bir Umut Yeter son bölümde Yılmaz, Umut'un gerçek annesi olan Derya'yı her gördüğünde vicdan azabı daha da artar. Yılmaz sonunda Derya'ya bir mektup yazar ancak bu mektup Derya'dan önce Kenan'ın eline geçer. Kenan okuduklarından sonra kızını korumak için elinden geleni yapar. Öte yandan Derya ve Yılmaz'ın günden güne tesadüfen yakınlaşmaları Elif'i tedirgin eder. Yılmaz'ı Derya'dan kıskanmaya başlayan Elif, sonunda tüm gerçekleri Yılmaz'dan öğrenir. Peki şimdi ne olacaktır? Elif, Umut'tan ayrılmayı göze alabilecek midir? Yoksa yıllardır saklanan bu sır, sır olarak kalmaya devam mı edecektir?

BİR UMUT YETER OYUNCULARI

Tolgahan Sayışman (Yılmaz Karabey), Esra Bilgiç Töre (Derya Akar), Hazal Subaşı (Elif Karabey), Serhat Tutumluer (Kenan Akar), Cem Uçan (Taner Çelikbaş), Yağmur Özbasmacı Mermer (Dilek Akar), Feyza Civelek (Damla Akar)

Senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı Bir Umut Yeter dizisi 4. yeni bölümü ile Cumartesi akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarında olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ